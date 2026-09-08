¿Austeridad republicana? Depas, vestidos y joyas: el patrimonio millonario de la secretaria de Turismo de Puebla

La declaración patrimonial 2026 de Carla López-Malo, secretaria de Desarrollo Turístico de Puebla, deja dudas por sus contradicciones. El documento, recibido el 29 de enero de este año, revela un patrimonio total superior a los 21 millones 365 mil pesos.

¿Qué inconsistencias hay en la declaración patrimonial de Carla López-Malo?

No obstante, el documento, además de que no revela su fecha de nacimiento, deja interrogantes sobre la edad y fechas en las que comenzó a hacerse de propiedades de alto valor.

Este vacío informativo se suma a un desfase temporal relevante: uno de sus bienes más costosos, un departamento valuado en 9 millones 42 mil 127 pesos, fue comprado al contado el 18 de diciembre de 2017, pero su título universitario quedó registrado hasta el 2 de marzo de 2018.

Bienes raíces y piezas de lujo: así se distribuye el patrimonio de la secretaria de Turismo de Puebla

El patrimonio reportado por López-Malo Villalón se concentra en bienes raíces, con un total de 16 millones 379 mil 97 pesos. Además del departamento pagado en efectivo por 9 millones 42 mil 127 pesos, la funcionaria declaró dos terrenos: uno de 3 millones 600 mil 463 pesos y otro de 3 millones 736 mil 507 pesos.

En el rubro de joyería de alta gama, la secretaria reportó 2 millones 550 mil 800 pesos en piezas de marcas como Rolex y Cartier. Entre las adquisiciones destacan un reloj comprado en 1994 por 125 mil pesos y otro heredado en 1995 con valor de 223 mil pesos. A esto se suman 906 mil 900 pesos en obras de arte, un vehículo de alta gama de 716 mil 87 pesos, 446 mil pesos en electrodomésticos y 367 mil 10 pesos en mobiliario.

Fuera del registro oficial, también se señala un vestido de la marca Dani Tunic valorado en 29 mil 763 pesos con 5 centavos que no forma parte de los bienes declarados en su patrimonio.

Incongruencias entre ingresos anuales y pagos empresariales reportados de Carla López-Malo

En el apartado de ingresos, López-Malo Villalón reporta un total neto anual de un millón 293 mil 70 pesos, desglosado en un millón 44 mil 738 pesos por su cargo como secretaria y 248 mil 332 pesos por otros conceptos. Además, declaró tener acciones en cuatro empresas: 15 por ciento en Grupo Integral de Soluciones de Oriente, 14 por ciento en VICAPE, 19 por ciento en FAMVEP y 98 por ciento en Casa Vasalto.

Sin embargo, la principal incongruencia radica en los números de sus empresas. Los registros reportan pagos mensuales por 208 mil 332 pesos que, anualizados, equivaldrían a 2 millones 499 mil 984 pesos. No obstante, en la casilla de ingreso empresarial anual, la funcionaria asignó exactamente los mismos 208 mil 332 pesos, sin multiplicar por los 12 meses del año.

