Alejandro Armenta usa la operación “Espada TV Azteca” para atacar la cobertura en Puebla

Además de promover al gobernador Alejandro Armenta, los bots que operan en Puebla tienen como propósito descalificar a los medios que lo critican. Una de sus líneas de trabajo bautizada “Espada TV Azteca” está dedicada a atacar la cobertura de la televisora en esa entidad.

La Unidad de Investigación de Azteca Noticias identificó que la firma Concentra B. es quien ejecuta la operación con cuentas falsas en redes sociales, y entre sus clientes está Armenta; su coordinador de gabinete, José Luis García Parra, y la diputada Maribel Villegas Canché.

