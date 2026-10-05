Granja de bots: así opera la red para inflar la imagen de Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, en redes sociales (VIDEO)

La Unidad de Investigación de Azteca Noticias destapó el funcionamiento de una estructura de bots en redes sociales organizada para manipular la conversación digital a favor del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

Ricardo Raphael, jefe de la Unidad de Investigación, reveló en Hechos AM que uno de los detalles peculiares de esta red incluye una cuenta de la red social X, que tiene como nombre Margarita, pero usa una foto de perfil de la cantante canadiense Céline Dion.

¿Cómo opera la red de perfiles falsos vinculada a Alejandro Armenta?

Las pistas identificaron que la firma Concentra BPO, propiedad del empresario Pedro Abraham Álvarez García, administra una red de perfiles falsos y comentarios automatizados para promover la imagen del mandatario estatal y descalificar a medios y adversarios políticos.

Los documentos internos en posesión de la unidad investigativa señalan como clientes de esta operación no solo a Armenta Mier, sino también a su coordinador de gabinete, José Luis García Parra, y a Maribel Villegas Canché, quien aspiraba a la coordinación de Morena en Quintana Roo.

Herramientas y estrategia: el uso de navegadores antidetección y chips de teléfono

Concentra BPO utiliza DICloack, un navegador antidetección diseñado para operar cientos de cuentas simultáneamente simulando huellas digitales de dispositivos distintos, lo que impide que plataformas como Facebook, Instagram o X vinculen los perfiles entre sí.

Revelan ubicación del centro de operaciones de bots en la CDMX

La operación, bautizada como “Black Marketing”, concentra su actividad en un centro de operaciones ubicado en Lago Poniente 45, en la colonia Nativitas de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Allí, 26 personas cubren jornadas de 9 horas dedicadas a crear cuentas falsas y redactar comentarios.

Las cuotas de producción: miles de comentarios y cuentas falsas al mes

Para fabricar y administrar masivamente los perfiles falsos, Concentra BPO compra diariamente entre 100 y 200 chips con números de teléfono celular con claves de entidades como Tabasco y Chiapas. Esta estrategia busca que la actividad no pueda relacionarse con la Ciudad de México, donde realmente está el centro de operaciones.

Los objetivos de producción están establecidos por escrito. Cada agente de cuentas debe crear entre tres y cuatro perfiles por hora, lo que equivale a 25 al día y 550 al mes. Por su parte, cada agente de comentarios debe producir 100 por hora, 900 al día y 15,840 comentarios mensuales.