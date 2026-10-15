VIDEO|"Entre los individuos…”: Alejandro Murat intenta citar a Juárez, pero se le olvida la frase

Hay frases que parecen imposibles de olvidar, sobre todo cuando están escritas en la historia de México y hasta adornan los discursos políticos; sin embargo, al senador de Morena, Alejandro Murat Hinojosa, una de las más conocidas de Benito Juárez le jugó una mala pasada: comenzó a citarla, se interrumpió y tuvo que retomar el enunciado durante una intervención en el Pleno del Senado.

El momento quedó registrado en video y comenzó a circular en redes sociales, donde los usuarios pusieron atención en el tropiezo del legislador, quien buscaba utilizar las palabras del expresidente mexicano para respaldar sus argumentos sobre la política exterior del país.

La frase en cuestión no era precisamente desconocida. Se trata del célebre enunciado: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

¿Qué dijo Alejandro Murat al intentar citar a Benito Juárez?

El senador introdujo la referencia con la expresión “Como dice aquí en este recinto”, antes de comenzar a recordar las palabras atribuidas a Benito Juárez.

Pero la cita no salió de corrido. En su primer intento, Murat pronunció “la defensa de…” y se detuvo para volver a empezar. Después retomó el enunciado hasta completar la parte más reconocible: “el respeto al derecho ajeno es la paz”.

La escena rapidamente se convirtió en un tema de conversación en redes sociales, donde la intervención fue comentada por la dificultad que mostró el senador para recordar la frase.

🚨 ¡Ni la frase de Benito Juárez le salió! Alejandro Murat tropieza en plena tribuna del Senado El senador de Morena, @alejandromurat, protagonizó un momento incómodo al intentar citar una de las frases más conocidas de Benito Juárez. “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, era la expresión que buscaba pronunciar. Sin embargo, el legislador se trabó a mitad de su intervención y tuvo que voltear a leer la cita para poder continuar su discurso ante el Pleno. El episodio ocurrió durante su participación en la tribuna del @senadomexicano. https://t.co/Ne6LKhbS6B — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) October 14, 2026

Murat pidió leer la Constitución antes de citar a Juárez

Antes del tropiezo, Alejandro Murat solicitó una moción de ilustración para que se leyera el artículo 89, fracción décima, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Durante la lectura se mencionaron principios como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la igualdad jurídica de los Estados y la cooperación internacional. También se hizo referencia a la protección de los derechos humanos y a la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Una vez atendida su petición, Murat retomó la palabra para responder a los señalamientos de otras senadoras y senadores y desarrollar su postura sobre el papel de México en el escenario mundial.

¿Quién es Alejandro Murat?

Alejandro Murat Hinojosa nació en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, pero su trayectoria política está estrechamente relacionada con Oaxaca, entidad que gobernó de 2016 a 2022.

Es hijo de José Murat Casab, quien también fue gobernador de ese estado. Alejandro Murat llegó a la gubernatura bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), organización en la que desarrolló buena parte de su carrera política.

Posteriormente se incorporó a Morena y en 2024 llegó al Senado como integrante de ese partido.

Su participación en el Pleno combinó argumentos sobre la política exterior mexicana con una referencia histórica que, por unos segundos, no salió como estaba previsto.