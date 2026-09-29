Felipe Vera

Egresado de la licenciatura en Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con especialidad en comunicación política, durante estos años me sumergí en temas relacionados a la política y a la ciencia aplicada en el deporte, dos vertientes separadas pero con los que busco un fin común: informar.



Actualmente soy conductor del noticiero digital Agenda México en el que hablamos sobre los temas más relevantes que pasan a nivel nacional, además durante mis años en medios de comunicación he tenido la oportunidad profesional de participar en coberturas olímpicas y elecciones presidenciales.



Entre mis pasiones está correr y la larga distancia -el maratón-.