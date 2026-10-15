“A mí me gusta improvisar": Así justificó Alejandro Murat su error al leer icónica frase de Benito Juárez

El senador de Morena y exgobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, se convirtió en el centro de las críticas y burlas en redes sociales tras protagonizar un incómodo tropezón verbal en la máxima tribuna del Senado de la República. El legislador pretendía citar una de las frases atribuida a Benito Juárez; sin embargo, al intentar articular la frase de memoria frente a sus compañeros legisladores, quedó en claro que no recordaba las palabras de uno de los personajes más admirados por la 4T.

El episodio provocó una ola de reacciones inmediatas y comentarios burlándose en redes sociales, donde el video de su participación se difundió de forma masiva en pocas horas. Frente a la viralización de su tropiezo en la tribuna, el senador oaxaqueño decidió abordar la situación de manera pública a primera hora de este jueves. Acompañado por su esposa, Ivette Morán, mientras realizaban una rutina de ejercicio, Murat grabó un mensaje de video para fijar su postura y defender su estilo de oratoria frente a los cuestionamientos.

"A mí me gusta improvisar": El error de Alejandro Murat al citar a Benito Juárez en el Pleno

Durante la sesión ordinaria celebrada en el Pleno del Senado este miércoles 14 de octubre, Alejandro Murat tomó la palabra ante la asamblea, pero al momento de pronunciar la célebre cita juarista perdió el hilo del discurso y se trabó en vivo frente a los micrófonos: "Entre los individuos, como entre las naciones, la defensa de cómo entre los individuos, como entre las naciones...".

Visiblemente desorientado durante unos segundos, el senador tuvo que detener su alocución, hacer una pausa y voltear a leer la inscripción en letras de oro colocada en el recinto legislativo para lograr corregir su dicho: "El respeto al derecho ajeno es la paz".

Lejos de guardar silencio tras volverse viral su error, el morenista aprovechó una historia publicada en redes sociales por su esposa Ivette para intentar justificar la falla argumentando su rechazo al uso de discursos preparados o notas de apoyo:

"Qué tal, Ivette, voy a aprovechar tu video para saludar a todas y todos, especialmente al nado sincronizado de redes sociales. Ayer, sin duda no fue mi mejor versión, pero quiero decirles que a mí me gusta improvisar y no leer cuando hablo en público, puede ser un riesgo innecesario. Pero también un amigo un día me dijo que solamente fallan penales los que los tiran, así que hoy, con toda la actitud, que tengan un lindo día", declaró Murat en el video.

Con esta justificación, el senador intentó dar por cerrada la controversia atribuible a su participación en la tribuna, insistiendo en que continuará apostando por la improvisación en sus intervenciones parlamentarias, aunque eso le cueste seguirse equivocando en una frase tan icónica del oaxaqueño Benito Juárez.