¿A quién le quedó el saco? El Grito de Ernestina Godoy por el 15 de septiembre

Hasta dan ganas de pegar el Grito.

Pero, ¿en el cielo de quién estará hablando la fiscal general Ernestina Godoy?

Cuando dice que la Independencia de nuestro querido México se pone a prueba por esos intereses particulares que aplastan el interés colectivo, ¿estará hablando del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y su grupo? ¿O estará hablando de Andy, el Junior, y sus cómplices?

¿De quién habla Ernestina Godoy (@ErnestinaGodoy_)?



La titular de la #FGR (@FGRMexico) habla de "combatir la corrupción" y "proteger instituciones", pero ignora a Rocha Moya, Andy, Adán Augusto, Mario Delgado y las redes de huachicol.



Mucho discurso patrio, pero a la hora de… pic.twitter.com/KVVbId6GKL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 15, 2026

Y cuando señala que la ambición personal, económica o política busca utilizar a las instituciones para beneficio de unos cuantos, ¿estará hablando de la red de huachicol fiscal, de Ojeda Durán, de Adán Augusto, de Gerardo Fernández Noroña o de Mario Delgado?

¿O del jefe de todos, López Obrador, cuando afirma que defender a México significa combatir la corrupción?

Entonces queda la pregunta: ¿estará hablando de Morena, de sus diputados y senadores, de los ministros de la Corte o del INE?

Y cuando dice que México es una nación abierta al mundo, ¿estará pensando en España, Ecuador, Perú, Bolivia o Estados Unidos?

O quizá la fiscal simplemente estaba leyendo su discurso de Independencia.

Lo cierto es que, durante la ceremonia por el aniversario de la Independencia, Ernestina Godoy sostuvo que los intereses particulares pueden debilitar la soberanía cuando buscan imponerse sobre el interés colectivo o utilizar las instituciones para beneficios personales, económicos o políticos.