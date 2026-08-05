Fuertes lluvias y granizo: Lista de las alcaldías de la CDMX afectadas hoy

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes, viento y posible caída de granizo para la tarde y noche este miércoles 5 de agosto en todas las alcaldías de la CDMX.

La SGIRPC informó que se esperan lluvias de entre 15 y 29 mm, las cuales pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas y caída de ramas, árboles y lonas.

⚠️🌧️🍃 Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes, #viento con rachas fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del miércoles 05/08/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/IZWlLAMGle — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 5, 2026

Alcaldías de la CDMX afectadas por lluvia y granizo

El pronóstico indica que todas las alcaldías de la Ciudad de México serán afectadas por las fuertes lluvias y posible caída de granizo.



Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

En breve más información…

