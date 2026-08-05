Fuertes lluvias y granizo: Lista de las alcaldías de la CDMX afectadas hoy
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes, viento y posible caída de granizo
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes, viento y posible caída de granizo para la tarde y noche este miércoles 5 de agosto en todas las alcaldías de la CDMX.
La SGIRPC informó que se esperan lluvias de entre 15 y 29 mm, las cuales pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas y caída de ramas, árboles y lonas.
⚠️🌧️🍃 Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes, #viento con rachas fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del miércoles 05/08/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 5, 2026
Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/IZWlLAMGle
Alcaldías de la CDMX afectadas por lluvia y granizo
El pronóstico indica que todas las alcaldías de la Ciudad de México serán afectadas por las fuertes lluvias y posible caída de granizo.
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa de Morelos
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
En breve más información…