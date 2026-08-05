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Fuertes lluvias y granizo: Lista de las alcaldías de la CDMX afectadas hoy

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes, viento y posible caída de granizo

Lluvias CDMX
¡Cuidado con las lluvias!|Redes sociales.

Escrito por: Eder Martínez

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes, viento y posible caída de granizo para la tarde y noche este miércoles 5 de agosto en todas las alcaldías de la CDMX.

La SGIRPC informó que se esperan lluvias de entre 15 y 29 mm, las cuales pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas y caída de ramas, árboles y lonas.

Alcaldías de la CDMX afectadas por lluvia y granizo

El pronóstico indica que todas las alcaldías de la Ciudad de México serán afectadas por las fuertes lluvias y posible caída de granizo.

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa de Morelos
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • La Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

En breve más información…

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