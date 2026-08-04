Entró a limpiar el drenaje y ya no salió: hallan su cuerpo en coladera de La Merced, CDMX

La actividad cotidiana en el Mercado de La Merced en la CDMX se vio interrumpida por un fuerte operativo de cuerpos de emergencia, luego de que fuera localizado el cuerpo sin vida de un hombre al interior de una coladera en el área de carnes. La movilización llamó la atención de comerciantes y visitantes, mientras bomberos y autoridades ministeriales iniciaban las maniobras para recuperar el cuerpo.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue identificada como Fernando “N”, quien habría ingresado desde la tarde del lunes para realizar trabajos de limpieza en el sistema de drenaje. Sin embargo, por causas que ya son investigadas, perdió la vida dentro de la coladera y su ausencia pasó inadvertida durante varias horas.

Fernando habría ingresado a limpiar el drenaje desde la noche del lunes

Las primeras versiones indican que Fernando comenzó las labores alrededor de las 19:00 horas del lunes en las inmediaciones del Mercado de La Merced. Su trabajo consistía en limpiar el sistema de drenaje ubicado en la zona de carnes.

Según la información preliminar, el hombre habría quedado atorado dentro de la coladera y, posteriormente, se intoxicó al inhalar gas metano, lo que le impidió respirar y provocó que se desvaneciera en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el trabajador contaba con equipo especializado para ingresar al drenaje ni bajo qué condiciones se realizaban las labores de limpieza.

Comerciantes de La Merced alertaron sobre la emergencia al mediodía

Fue hasta el mediodía de este martes cuando comerciantes de la nave menor notaron que algo ocurría en la zona y solicitaron la presencia de los servicios de emergencia.

Entre los testimonios difundidos en el lugar destaca el de una locataria que expresó su sorpresa por lo sucedido y cuestionó cómo se confirmó la identidad del trabajador.

Tras el reporte, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al mercado para iniciar las maniobras de recuperación del cuerpo, debido a la complejidad que representa trabajar dentro del sistema de drenaje.

Fiscalía realiza las diligencias para esclarecer la muerte de hombre en coladera

Además de los bomberos, peritos de la Fiscalía arribaron al sitio para realizar las primeras investigaciones y llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de los especialistas y evitar riesgos para comerciantes y personas que transitaban por el mercado.

Las autoridades serán las encargadas de determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento y establecer si existieron condiciones que contribuyeron al accidente durante las labores de limpieza.