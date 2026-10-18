¡Prepárate para el frío! Estas alcaldías de CDMX amanecerán bajo Alerta Amarilla

¿Qué tal el frío de la ciudad? Si tienes planes para salir durante la madrugada o las primeras horas de este domingo 28 de octubre, toma precauciones ante el pronóstico de bajas temperaturas en la Ciudad de México (CDMX).

Las autoridades activaron la Alerta Amarilla por el intenso frío en seis alcaldías, por lo que es importante que revises si tu demarcación está incluida.

Estas alcaldías amanecerán con temperaturas de hasta -4 °C

La Alerta Amarilla por bajas temperaturas se activó para la madrugada y la mañana del domingo 18 de octubre de 2026 en las siguientes demarcaciones:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Si vives en algunas de estas alcaldías, toma en cuenta el pronóstico al organizar tus actividades durante las primeras horas del día.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, se espera que estas alcaldías tengan temperaturas mínimas de 4 a 6 °C.

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo 18/10/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @GobMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl. Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 17, 2026

¿Qué hacer ante las bajas temperaturas en CDMX?

Ante la llegada de este golpe de frío, considera las condiciones del tiempo antes de salir de casa y prepárate para las bajas temperaturas durante la madrugada y la mañana.

Evita los cambios bruscos de temperatura y mantente al tanto de los avisos de las autoridades para conocer las condiciones del clima.

Si utilizas calentadores en espacios cerrados, asegúrate de mantener una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

¿Cómo aplicar el método de la cebolla?

La primera capa es para mantener la piel seca. Puedes usar una camiseta térmica o una prenda transpirable que ayude a alejar el sudor de la piel, evita la ropa que retenga la humedad.

Utilizar una segunda capa para conservar el calor. Ponte un suéter, una sudadera o una prenda que ayude a mantener el calor corporal.

La tercera capa protege del exterior, utiliza una chamarra o abrigo que te proteja del viento y, si es necesario, de la lluvia, que también puede registrarse en la CDMX este domingo 18 de octubre.