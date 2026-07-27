Verónica, de 17 años, desapareció en Guanajuato; activan Alerta AMBER

Verónica Correa Ledesma desapareció el 25 de julio del 2026 en Coroneo, Guanajuato, por lo que la Fiscalía del Estado emitió la Alerta AMBER para dar con su paradero.

La joven tiene 17 años, cabello lacio de color castaño oscuro, ojos redondos café claro, estatura de 1.64 metros. Vestía una blusa blanca con estampado en negro, falda y botas negras.

Las señas particulares de la adolescente son una cicatriz en una pierna y un lunar en la espalda baja. Las autoridades temen por su integridad, ya que Verónica Correa Ledesma es una menor de edad y puede ser víctima de algún delito.

En caso de ver a la joven, las autoridades piden no realizar acción alguna y comunicarse con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato a los números 800 368 62 64 y al número de emergencias 911.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Verónica Correa Ledesma de 17 años, Coroneo, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/d0TIq7YcUK — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) July 26, 2026

¿Cómo funciona la Alerta AMBER y cuándo se activa en México?

La Alerta AMBER es un mecanismo de difusión urgente que se utiliza en los casos más críticos de desaparición o secuestro de menores de edad. Su principal objetivo es movilizar a la sociedad para colaborar en la localización de niñas, niños y adolescentes, con el fin de que puedan ser encontrados de forma rápida y en condiciones seguras.

Este sistema opera mediante la difusión masiva de información relevante a través de distintos canales, como radio, televisión, anuncios en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que permiten la recepción de datos en tiempo real.

Actualmente, la Alerta AMBER se implementa en al menos 27 países, incluyendo México y Estados Unidos, lo que refuerza su alcance y efectividad en la búsqueda de menores desaparecidos.

Así se activa una Alerta AMBER en México

Para activar una Alerta AMBER en territorio nacional, es necesario comunicarse al número 800 00 854 00, el cual cuenta con cobertura en todo el país y opera las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, los familiares del menor deben acudir al Ministerio Público correspondiente a su localidad, ya que este paso permite agilizar el proceso de búsqueda. Una vez que se confirma la desaparición y no se tiene información sobre el paradero del menor, la activación de la alerta se realiza de manera inmediata.

