Desaparecen Vanessa Faz Reyes y Ángeles Naomi Barrera Pozos en CDMX: Se activa la Alerta AMBER

Las autoridades capitalinas activaron la Alerta AMBER para localizar a las menores de edad Vanessa Faz Reyes y Ángeles Naomi Barrera Pozos que desaparecieron el 26 y el 27 de julio respectivamente.

Se teme que puedan ser víctimas de un delito por lo que se solicita el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

Ficha de búsqueda de Vanessa Faz Reyes

Vanessa Faz Reyes desapareció el 26 de julio en la colonia Santa Rosa Xochiac de la alcaldía Cuajimalpa. Tiene 15 años y como señas particulares tiene un lunar arriba del labio derecho y una cicatriz en la ceja izquierda.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Vanessa Faz Reyes, de 15 años, vista por última vez el pasado 26 de julio, en la colonia Santa Rosa Xochiac, alcaldía Cuajimalpa de Morelos. pic.twitter.com/wRBQfJOIye — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) July 28, 2026

Ficha de búsqueda de Vanessa Faz Reyes

Vanessa Faz Reyes desapareció el 27 de julio en la colonia Reyes Culhuacán de la alcaldía Iztapalapa. Tiene 15 años y como señas particulares tiene una cicatriz en el lado izquierdo del labio.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Ángeles Naomi Barrera Pozos, de 15 años, vista por última vez el pasado 27 de julio, en la colonia Reyes Culhuacán, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/cszhGz8Bo1 — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) July 28, 2026

¿Qué pasa cuando se activa la Alerta AMBER?

Cuando se activa la alerta AMBER los ciudadanos reciben diferentes datos del menor. Esta información se basa fundamentalmente en una fotografía, cómo vestía, datos personales y contactos con sus familiares en caso de encontrar al menor. También, las zonas dónde solía concurrir y dónde se encontraba la última vez.