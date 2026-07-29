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Desaparecen Vanessa Faz Reyes y Ángeles Naomi Barrera Pozos en CDMX: Se activa la Alerta AMBER

Las autoridades capitalinas activaron la Alerta AMBER para localizar a las menores de edad Vanessa Faz Reyes y Ángeles Naomi Barrera Pozos

alerta amber 29 de julio
|@AAmberCDMX

Escrito por: Amparo Castañeda

Las autoridades capitalinas activaron la Alerta AMBER para localizar a las menores de edad Vanessa Faz Reyes y Ángeles Naomi Barrera Pozos que desaparecieron el 26 y el 27 de julio respectivamente.
Se teme que puedan ser víctimas de un delito por lo que se solicita el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

Ficha de búsqueda de Vanessa Faz Reyes

Vanessa Faz Reyes desapareció el 26 de julio en la colonia Santa Rosa Xochiac de la alcaldía Cuajimalpa. Tiene 15 años y como señas particulares tiene un lunar arriba del labio derecho y una cicatriz en la ceja izquierda.

Ficha de búsqueda de Vanessa Faz Reyes

Vanessa Faz Reyes desapareció el 27 de julio en la colonia Reyes Culhuacán de la alcaldía Iztapalapa. Tiene 15 años y como señas particulares tiene una cicatriz en el lado izquierdo del labio.

¿Qué pasa cuando se activa la Alerta AMBER?

Cuando se activa la alerta AMBER los ciudadanos reciben diferentes datos del menor. Esta información se basa fundamentalmente en una fotografía, cómo vestía, datos personales y contactos con sus familiares en caso de encontrar al menor. También, las zonas dónde solía concurrir y dónde se encontraba la última vez.

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