Desaparece Ángel Uriel Ramírez Picazo en la alcaldía Cuauhtémoc: Alerta AMBER

Desapareció el menor de edad Ángel Uriel Ramírez Picazo en la colonia Obrera de la alcaldía Cuauhtémoc, se teme que pueda ser víctima de un delito, por lo que las autoridades capitalinas han activado la Alerta AMBER para agilizar su localización.

Tiene 16 años, mide 1.65m y vestía una chamarra negra, pantalón de mezclilla negro, tenis blancos y una gorra al momento de su desaparición. Como señas particulares tiene perforación en ambas orejas.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Ángel Uriel Ramírez Picazo, de 16 años, visto por última vez el pasado 11 de julio, en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc. pic.twitter.com/VBId5l6xx2 — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) July 27, 2026

¿Qué pasa cuando se activa la Alerta AMBER?

Cuando se activa la Alerta AMBER los ciudadanos reciben diferentes datos del menor. Esta información se basa fundamentalmente en una fotografía, cómo vestía, datos personales y contactos con sus familiares en caso de encontrar al menor. También, las zonas dónde solía concurrir y dónde se encontraba la última vez.

¿Por qué se desactiva la Alerta AMBER?

La Alerta Amber se desactiva principalmente por la localización del menor, cuando la difusión pública pone en riesgo su integridad, o al cumplirse el tiempo límite de vigencia establecido en los protocolos oficiales.

Motivos de desactivación

Localización: Cuando se confirma que la niña, niño o adolescente fue encontrado con vida o sin ella. Riesgo agravado: Cuando se detecta que mantener la alerta pública expone al menor a un peligro mayor.

Fin de vigencia: Cuando se supera el tiempo establecido en la normatividad sin que la difusión masiva inicial arroje resultados, pasando a otras fases de investigación ministerial