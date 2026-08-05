Desaparecieron en CDMX las menores Ximena Camila Flores Avendaño y Ciara Coral Rodríguez Padilla: Alerta AMBER

Las autoridades capitalinas activaron la Alerta AMBER para localizar a las menores de edad Ximena Camila Flores Avendaño y Ciara Coral Rodríguez Padilla quienes podrían ser víctimas de un delito, por lo que se solicita a la ciudadanía su apoyo para reportar cualquier pista que pueda revelar su paradero.

Ficha de búsqueda de Ximena Camila Flores Avendaño

Ximena Camila Flores Avendaño tiene 17 años, fue vista por última vez en la colonia Herón Proal de la alcaldía Álvaro Obregón. Vestía un uniforme quirúrgico color vino y tenis blancos.

Tiene una perforación en la nariz del lado izquierdo y un lunar debajo del labio derecho.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Ximena Camila Flores Avendaño, de 17 años, vista por última vez el pasado 1 de agosto, en la colonia Herón Proal, alcaldía Álvaro Obregón. pic.twitter.com/DEDCDceIrv — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) August 5, 2026

Ficha de búsqueda de Ciara Coral Rodríguez Padilla

Ciara Coral Rodríguez Padilla tiene 17 años, desapareció en la colonia Gabriel Ramos Millán de la alcaldía Iztacalco. Vestía una sudadera negra y pantalón gris. Como señas particulares tiene un lunar en el labio y otro en el ojo.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Ciara Coral Rodríguez Padilla, de 17 años, vista por última vez el pasado 4 de agosto, en la colonia Gabriel Ramos Millán, alcaldía Iztacalco. pic.twitter.com/GfDPZBBtAX — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) August 5, 2026

¿Por qué se llama Alerta Amber?

La Alerta AMBER es un mecanismo de búsqueda que fue creado en memoria de la niña Amber Hagerman, desaparecida y encontrada sin vida en 1996, en Arlington, Texas. “AMBER”, por sus siglas en inglés, también significa America's Missing: Broadcast Emergency Response.