Román David, de 11 años, es robado de su familia en el Edomex; emiten Alerta AMBER

Román David Merchán Martínez está desaparecido desde el 20 de julio de 2026, por lo que las autoridades del Estado de México emitieron la Alerta AMBER para dar con su paradero.

El menor de 11 años de edad fue robado de su familia en el municipio de Metepec. Tiene 1.48 metros de estatura, complexión mediana, peso de 35 kilogramos, cara redonda, piel morana clara, cejas pobladas, cabello lacio y castaño claro, nariz achatada, ojos café claro grandes, labios medianos, boca mediana, mentón redondo.

Como señas particulares, Román David tiene una cicatriz en la pantorrilla izquierda y vestía pantalón de mezclilla azul y playera color gris. Las autoridades recibieron el reporte de su sustracción el 10 de agosto de 2026.

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¿Cómo funciona la Alerta AMBER y cómo se activa?

La Alerta AMBER es un mecanismo que busca apoyar en la localización de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, especialmente en los casos considerados más graves de posible secuestro infantil.

Su principal objetivo es promover la participación de la sociedad en la búsqueda de un menor de edad, con la finalidad de contribuir a su localización y recuperación en condiciones seguras.

Las Alertas AMBER pueden difundirse a través de distintos medios de comunicación y dispositivos, entre ellos la radio, la televisión, carteles colocados en espacios públicos y teléfonos celulares, así como otros equipos habilitados para recibir este tipo de información.

Actualmente, el sistema de Alerta AMBER es utilizado en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

Así se activa una Alerta AMBER en México

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER, se debe realizar una llamada al número de cobertura nacional 800 00 854 00. Esta línea está disponible las 24 horas del día, durante los 365 días del año.

Además, los familiares de la persona menor de edad desaparecida deben acudir al Ministerio Público correspondiente a su localidad, con el propósito de agilizar el proceso de búsqueda y la activación de la alerta.

De acuerdo con la información proporcionada, la activación de la Alerta AMBER es inmediata una vez que no se cuenta con información sobre el paradero del menor de edad.

El objetivo de este mecanismo es facilitar la difusión de información sobre la desaparición y promover que la sociedad se involucre en la búsqueda para ayudar a encontrar al menor lo antes posible.

