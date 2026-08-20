Dos menores desaparecidos en CDMX, Dylan Jadiel López Tesorero y Grettel Haidee López González: Alerta AMBER

Los menores Dylan Jadiel López Tesorero y Grettel Haidee López González desaparecieron en la Ciudad de México. Las autoridades activaron la Alerta AMBER para dar con su paradero ya que se teme que puedan ser víctimas de un delito.

Ficha de búsqueda de Dylan Jadiel López Tesorero

Dylan Jadiel López Tesorero fue visto por última vez el día 7 de enero de este año en la colonia C.T.M. El Risco de la alcaldía Gustavo A. Madero. Estaba en compañía de su padre, tiene 9 años y como señas particulares tiene dos lunares en la mejilla derecha.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Dylan Jadiel López Tesorero, de 9 años, visto por última vez el pasado 7 de enero, en la colonia C.T.M El Risco, alcaldía Gustavo A. Madero. pic.twitter.com/yN7Gf2SeLM — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) August 19, 2026

Ficha de búsqueda de Grettel Haidee López González

Grettel Haidee López González fue vista por última vez el 15 de agosto en la colonia Las Granjas México de la alcaldía Iztacalco. Como señas particulares tiene perforaciones en la lengua y en la nariz. Al momento de su desaparición llevaba un vestido rosa, chamarra de mezclilla azul claro y tenis rosas.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Grettel Haidee López González, de 16 años, vista por última vez el pasado 15 de agosto, en la colonia Las Granjas México, alcaldía Iztacalco. pic.twitter.com/SywS2difFK — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) August 19, 2026

¿Cómo hacer una denuncia en Alerta AMBER?

Para activar una Alerta AMBER, acude de inmediato a cualquier agencia del Ministerio Público o a la Fiscalía local de tu localidad. No tienes que esperar 72 horas; las primeras horas son muy importantes. También puedes llamar al número de emergencia 911 o al teléfono nacional de Alerta Ámber México: 55 5346 2516 o 800 00 854 00