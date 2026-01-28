Ayúdalos a volver: Activan Alerta Amber por Naydely y Andrés, menores desaparecidos en el Edomex

La incertidumbre y la angustia embargan a dos familias en el Estado de México tras un fin de semana crítico. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha activado de manera urgente el protocolo Alerta Amber para localizar a dos adolescentes de 17 años, Naydely Shantal Castillo Bautista y Andrés Romero Cruz, quienes desaparecieron en circunstancias separadas en los municipios de Ecatepec de Morelos y Chalco.

Naydely desapareció en el centro de Ecatepec

El rastro de Naydely Shantal Castillo Bautista, de 17 años, se perdió el pasado sábado 24 de enero de 2026 en la colonia San Cristóbal Centro, en el corazón de Ecatepec. Su ausencia ha encendido las alarmas de las autoridades debido a su minoría de edad.

Para identificarla, es fundamental observar sus rasgos físicos: es una joven de complexión delgada, tez morena clara y una estatura de 1.68 metros. Llama la atención su cabello, descrito en la ficha como rubio y lacio, así como sus ojos de color café claro. Entre sus señas particulares, que podrían facilitar su reconocimiento inmediato, se encuentra una cicatriz en el antebrazo derecho y un lunar ubicado en la parte superior del labio, del lado derecho.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/XmvfLprg2v — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) January 27, 2026

Al momento de su desaparición, Naydely vestía ropa que sugiere un contexto escolar o formal: pantalón blanco, una blusa blanca con el logotipo de una escuela, tenis blancos y una chamarra gris.

Buscan a Andrés en la zona de Chalco

Apenas un día después, el domingo 25 de enero de 2026, se reportó la desaparición de Andrés Romero Cruz, también de 17 años. Él fue visto por última vez saliendo de su domicilio en la colonia Santa María Huexoculco, perteneciente al municipio de Chalco . Desde ese momento, se desconoce su ubicación.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/bNPQ3ZSI8W — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) January 27, 2026

Andrés tiene una complexión mediana y mide 1.65 metros. Sus rasgos incluyen tez morena, cabello negro lacio y cejas semipobladas. Las autoridades hacen énfasis en sus señas particulares para distinguirlo: presenta una cicatriz visible tanto en la nariz como en la boca.

La última vez que fue visto portaba ropa cómoda: un pants de color negro, sudadera gris y tenis del mismo color. Su familia y las autoridades temen por su integridad física.

La Fiscalía del Estado de México reitera que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser la pieza clave para traerlos de vuelta. Si logras identificar a Naydely o a Andrés, o tienes información sobre su paradero, comunícate de inmediato y de forma anónima a los siguientes números:



Alerta Amber EDOMEX: 800 890 2940 y 800 7028 770

800 890 2940 y 800 7028 770 Emergencias Nacionales: 911

Tu apoyo es importante; ayúdanos a difundir esta información para que ambos jóvenes regresen a casa a salvo.