Terror en Iztapalapa: Cae “Rafita” y “El Oso” tras doble ejecución; usaban chaleco antibalas

Una intensa persecución coordinada por cámaras del C2 Oriente culminó con la detención de dos presuntos sicarios de alta peligrosidad en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la CDMX. Se trata de Rafael "N", alias “Rafita”, y David "N", alias “El Oso”, identificados como presuntos operadores del grupo delictivo “Los Malportados”.

La captura se logró minutos después de que los sujetos presuntamente asesinaran a balazos a dos hombres en la colonia Barrio de Guadalupe. Ambos detenidos ya contaban con órdenes de aprehensión vigentes por Homicidio Calificado.

El crimen: Doble ejecución en Barrio de Guadalupe

La alerta se encendió cuando operadores del C2 reportaron disparos en el cruce de las calles La Mora y José Clemente Orozco. Al llegar al sitio, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) encontraron a dos hombres tendidos en el pavimento con múltiples heridas de bala.

Pese a la llegada de los servicios de emergencia, los paramédicos confirmaron que ambas víctimas ya no contaban con signos vitales.

Capturan a “Rafita” y “El Oso”, integrantes de “Los Malportados”, grupo delictivo que operaba en el Poniente y Oriente de la #CDMX



Se les vincula con venta de drogas, extorsión, homicidios y robo, y presuntamente asesinaron a dos hombres en #Iztapalapahttps://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/VRfDZLZeJe — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 26, 2026

La persecución: Huyeron en moto negra

Gracias al cerco virtual, los monitoristas ubicaron a los agresores huyendo a toda velocidad a bordo de una motocicleta color negro. Se desplegó un operativo en tierra que culminó en la colonia Lomas de San Lorenzo, donde patrullas les cerraron el paso en la esquina de Zacatlán y Cerrada de Azalea.

Al ser sometidos a una revisión preventiva, se confirmó su perfil de sicarios. Se les aseguró:



Un arma de fuego corta con seis cartuchos útiles.

Un chaleco balístico (lo que sugiere que esperaban un enfrentamiento).

(lo que sugiere que esperaban un enfrentamiento). Dos cascos de motociclista.

#Importante | Tras atender un reporte por disparos de arma de fuego en el #BarrioDeGuadalupe en @Alc_Iztapalapa donde dos personas lamentablemente perdieron la vida, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Rafael "N" y David "N" señalados como los presuntos responsables del evento.… pic.twitter.com/7l3OKo3x2e — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) January 26, 2026

¿Quiénes son "Los Malportados"?

Las investigaciones de inteligencia de la SSC relacionan a "Rafita" y "El Oso" con la célula criminal de “Los Malportados”, generadores de violencia que operan tanto en el oriente (Iztapalapa) como en el poniente de la CDMX. Sus actividades incluyen:



Venta y distribución de drogas.

Extorsión.

Homicidio y robo.

Además del doble asesinato de hoy, uno de los detenidos era buscado por otro homicidio calificado ocurrido apenas el pasado 4 de septiembre de 2025 en la colonia Miraflores. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

