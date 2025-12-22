Desaparecen dos niñas tras salir de casa en Toluca de Lerdo, Edomex; familiares temen por su seguridad.

¡Los buscan con urgencia! Activan Alerta Amber en dos municipios del Estado de México (Edomex) tras la desaparición de Leymi Dania de 8 años, y Karla Quetzalli de 11 años; familiares temen por su integridad.

En caso de tener información que ayude encontrar a las tres menores de edad , puedes comunicarte directamente con la Fiscalía de Edomex.

Buscan a Leymi Dania, niña de 8 años desaparecida en Toluca

Leymi Dania González Martínez, niña de 8 años, fue vista por última vez en el municipio de Toluca de Lerdo, Edomex, el pasado 17 de diciembre 2025; la menor salió de su domicilio junto con su hermana y desde ese momento se desconoce su paradero.

Te compartimos las características clave para encontrar a la menor de edad:



Mide 1 metro, pesa 36 kilogramos.

Tez morena clara, cara ovalada y complexión robusta.

Ojos grandes y de color negro, boca grande, labios delgados y nariz recta.

Cabello de color negro y lacio; cejas pobladas.

Señas particulares: Lunar arriba del labio superior en el lado izquierdo.

El último día que se le vio, Laymi vestía con unos mallones negros con flores amarillas, un chal de color rosa con blanco y una mochila de color rojo.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/ZiedsSpQ9u — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) December 19, 2025

Desaparece Karla Quetzalli, niña de 11 años, en Toluca de Lerdo

Karla Quetzalli Ávila González, niña de 11 años, desapareció en calles de Toluca de Lerdo, Edomex, desde el pasado 17 de diciembre 2025; familiares la buscan con urgencia, ya que temen por su seguridad. Estas son sus características clave:



Mide 1.40 metros, pesa 36 kilogramos.

Tez morena clara, cara ovalada y complexión mediana.

Ojos medianos y de color café oscuro, boca chica, labios delgados y nariz respingada.

Cabello de colore café claro y lacio; cejas semipobladas.

El último día que se le vio, Karla vestía un pants de color gris y tenis de color blanco.