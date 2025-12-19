Desaparece quinceañera en la alcaldía Iztapalapa; activan Alerta Amber

La incertidumbre prevalece en el oriente de la capital tras confirmarse la ausencia de Vanya Yulian Ortiz Castellanos, una menor de 15 años de edad, cuyo rastro se perdió hace pocos días; se activó la Alerta Amber .

De acuerdo con los reportes oficiales integrados en el expediente de localización, la joven fue vista por última vez el pasado jueves 11 de diciembre de 2025. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la colonia Santa Martha Acatitla Sur, una zona perteneciente a la demarcación territorial de Iztapalapa, donde se han concentrado los esfuerzos iniciales para determinar su ubicación actual.

Desde el instante en que se perdió el contacto con Ortiz Castellanos, sus allegados no han tenido noticias sobre su condición o su paradero, lo que generó una movilización inmediata ante las instituciones correspondientes.

Aunque la desaparición tuvo lugar a mediados de semana, los registros formales indican que la denuncia ante las autoridades ministeriales se recibió oficialmente el sábado 13 de diciembre de 2025. Esta notificación ha puesto en marcha los protocolos de rastreo pertinentes para garantizar la integridad de la adolescente.

Se exhorta a la ciudadanía a colaborar con cualquier dato que facilite el hallazgo de la menor, pues la suma de esfuerzos entre la sociedad y las corporaciones policiales resulta determinante en casos donde se desconoce el destino de una persona joven.

¿Qué es la Alerta Amber?

Respecto a los mecanismos de protección para menores en el país , la Alerta Amber México se define como un instrumento de difusión nacional diseñado para localizar a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo inminente de sufrir un daño grave.

Se trata de un esfuerzo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, medios de comunicación y organizaciones civiles para masificar la imagen y los datos de la persona desaparecida a través de redes sociales, televisión y radio, maximizando las posibilidades de un rescate oportuno.

¿Cómo se activa la Alerta Amber?

Para que este protocolo sea activado de manera oficial, las autoridades deben confirmar ciertos requisitos fundamentales. El primero es que la persona no localizada sea menor de dieciocho años. Asimismo, debe existir información suficiente sobre sus rasgos físicos o las circunstancias del evento. Sin embargo, el criterio más relevante es la existencia de una sospecha fundada de que el menor se encuentra en una situación de peligro, ya sea por la comisión de un delito, un accidente o cualquier factor que comprometa su vida o salud.

El proceso de activación comienza en el momento en que los familiares o tutores presentan la denuncia formal ante el Ministerio Público o la fiscalía local correspondiente. Una vez recibida la noticia, un comité especializado evalúa si el reporte cumple con los estándares establecidos por el programa.

De ser aprobado, se emite una ficha de búsqueda que se distribuye de forma masiva en todo el territorio nacional, permitiendo que la población se convierta en ojos vigilantes que coadyuven con las fuerzas de seguridad en la pronta recuperación del menor.

