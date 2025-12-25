ALERTA AMBER: Buscan a Irina Paulina, bebé de 1 año, desaparecida en Almoloya del Río, Edomex

¡La buscan con urgencia! Activan la Alerta Amber en el municipio de Almoloya del Río, Estado de México, por la desaparición de Irina Paulina, una bebé de tan solo 1 año de edad; familiares temen por su seguridad.

Según la ficha de búsqueda, los familiares de la menor desconocen su ubicación desde el pasado domingo 21 de diciembre 2025.

En caso de tener información que ayude encontrar a las niñas, comunícate directamente con la Fiscalía de Edomex, a los siguientes números: 800 00 854 00, 800 89 029 40.

Características CLAVE para encontrar a la bebé de 1 año en Edomex

Familiares temen que Irina Paulina Escobedo Nava pueda ser víctima de algún delito. Te compartimos las características clave para encontrar a la bebé.



Mide 1 metro, pesa 16 kilogramos.

Tez morena clara.

Cara redonda.

Complexión mediana.

Ojos grandes y de color café.

Boca mediana y labios delgados.

Nariz achatada.

Cabello lacio y castaño oscuro.

Como seña particular, la menor cuenta con un lunar en una de sus piernas. Familiares no pudieron dar detalles sobre la vestimenta que llevaba Irina el día que desapareció.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/Jf6YUczphY — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) December 24, 2025

¿Cómo activar la Alerta Amber en el Estado de México?

La Alerta Amber se activa en casos graves como, secuestro infantil. Su objetivo principal es impulsar a la comunidad a que colabore con la búsqueda de un niño o adolescente perdido, pero ¿cómo puedo activarla?

Para activar esta alerta, se puede llamar al 01 800 00 854 00, el cual está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Para acelerar el proceso las y los afectados deben ir al Ministerio Público, con la siguiente información y papeleo:



Identificación oficial de la persona que solicita la Alerta Amber

Nombre completo del menor

Fotografía del menor

Sexo

Edad

Lugar dónde sucedieron los hechos

Lugar dónde fue visto la última vez

Características físicas

Señas particulares

Ropa que usaba

Padecimientos

Especificar si tiene alguna discapacidad

Descripción del hecho