Desaparecen las hermanas Estrella Naomi y Yamila con su madre en Guanajuato; activan Alerta AMBER

Las hermanas Estrella Naomi y Yamila Victoriano Escobedo desaparecieron en el municipio de Cortázar, en el estado de Guanajuato, por lo que las autoridades emitieron la Alerta AMBER para dar con su paradero.

Estrella Naomi Victoriano Escobedo tiene 9 años de edad, cabello lacio negro, ojos ovalados café oscuro y 1.55 metros de estatura. Su seña particular es que tiene una cicatriz en el brazo derecho.

Mientras que Yamila Victoriano Escobedo tiene 14 años de edad, 1.50 metros de estatura, cabello lacio color negro y ojos redondos café oscuro. Como señas particulares, tiene piercings en ambas orejas.

Ambas hermanas fueron vistas por última vez el 18 de agosto de 2026 en compañía de su madre. Las autoridades temen que su integridad esté en riesgo debido a que son menores de edad.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la niña Estrella Naomi Victoriano Escobedo y de la adolescente Yamila Victoriano Escobedo de 9 y 14 años, Cortazar, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlas! pic.twitter.com/iwBmRp6H05 — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) September 2, 2026

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

La Alerta AMBER es un mecanismo diseñado para apoyar en la localización de menores de edad desaparecidos, especialmente en los casos más graves relacionados con el secuestro infantil.

Su principal objetivo es involucrar a la comunidad en la búsqueda para contribuir a que el menor pueda ser localizado y recuperado sano y salvo.

Las Alertas AMBER pueden difundirse a través de distintos medios, entre ellos la radio, la televisión, carteles colocados en espacios públicos, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir este tipo de información.

Este sistema se encuentra disponible en al menos 27 países, entre los que se encuentran México y Estados Unidos.

Así se activa una Alerta AMBER

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER en México, se debe realizar una llamada al número de cobertura nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, durante los 365 días del año.

Además, los familiares del menor desaparecido deben acudir al Ministerio Público de la localidad correspondiente para agilizar el proceso de activación de la alerta.

Una vez que no se cuenta con información sobre el paradero del menor de edad, comienza el proceso para activar la Alerta AMBER, con el objetivo de contribuir a su localización.