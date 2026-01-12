Alerta AMBER: Laura Ivonne González Barrón desapareció en Guanajuato

La joven Laura Ivonne González Barrón desapareció en Irapuato, Guanajuato, el 11 de enero de 2026, por lo que las autoridades de dicho estado emitieron la Alerta AMBER para poder dar con su paradero.

La adolescente tiene 14 años de edad, cabello negro y lacio, ojos café oscuro y alargados, 1.60 metros de estatura y 55 kilogramos de peso. Al momento de su desaparición vestía un pantalón de mezclilla, chamarra y tenis blancos.

Como señas particulares, Laura Ivonne González Barrón tiene un lunar arriba del labio superior del lado izquierdo.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Laura Ivonne González Barrón de 14 años, Irapuato, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/wdPgmin4kV — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) January 12, 2026

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato pide a la ciudadanía que, si localiza a la joven, no tome acción alguna y se comunique al número telefónico 800 368 62 42.

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

La Alerta AMBER es un mecanismo diseñado para actuar en los casos más graves de secuestro o desaparición de menores, con el propósito de involucrar a toda la comunidad en la búsqueda y localización de un niño o adolescente con vida.

Este sistema de emergencia permite difundir información de manera inmediata a través de radio, televisión, carteles en espacios públicos, teléfonos celulares y plataformas digitales, con el fin de agilizar la recuperación del menor desaparecido.

Actualmente, la Alerta AMBER opera en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos , donde ha demostrado ser una herramienta efectiva para la colaboración ciudadana y la pronta respuesta ante estos casos.

Cómo se activa una Alerta AMBER

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER, es necesario comunicarse al número nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Los familiares o tutores del menor desaparecido deben acudir al Ministerio Público correspondiente para iniciar el proceso. Una vez confirmada la falta de información sobre el paradero del niño o adolescente, la alerta se emite de manera inmediata en los medios disponibles.

