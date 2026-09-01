Lesli Janet, de 16 años, desapareció en León; activan Alerta AMBER en Guanajuato

Lesli Janet Pérez Rico, de 16 años, desapareció el 28 de agosto de 2026 en León, Guanajuato, por lo que la Fiscalía General del Estado emitió la Alerta AMBER para dar con su paradero.

La joven tiene 1.70 metros de estatura, cabello azul lacio, ojos alargados café oscuro. Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla, blusa blanca y sudadera verde.

Como señas particulares, Lesli Janet Pérez Rico tiene piercings en ambas orejas y un lunar en el lado izquierdo de la espalda baja.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Lesli Janet Pérez Rico de 16 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/JM0TJLrG5f — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) August 31, 2026

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

La Alerta AMBER es un mecanismo diseñado para ayudar en la localización de menores de edad desaparecidos en casos considerados graves. Su principal objetivo es involucrar a la comunidad en la búsqueda para contribuir a que el menor pueda ser encontrado y regresado sano y salvo.

Cuando se activa una alerta, la información puede difundirse a través de distintos medios, entre ellos radio, televisión, carteles colocados en espacios públicos, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir este tipo de datos.

El sistema de Alerta AMBER tiene presencia en al menos 27 países, entre los que se encuentran México y Estados Unidos.

Así se activa una Alerta AMBER

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER en México, se debe realizar una llamada al número de cobertura nacional 01 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día durante los 365 días del año.

Además, los familiares del menor desaparecido deben acudir al Ministerio Público de la localidad correspondiente para agilizar el proceso.

De acuerdo con la información proporcionada, la activación de la Alerta AMBER es inmediata una vez que no se cuenta con información sobre el paradero del menor de edad.

