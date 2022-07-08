Alerta tras detección de Centaurus, nueva subvariante de Ómicron

Centaurus, la nueva subvariante de omicron se detectó por primera vez en la India durante el pasado mes de junio (2022) y desde ese entonces se ha extendido en al menos diez países entre ellos Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Israel y Nueva Zelanda. De hecho en menos de un mes, ya es responsable del 20 por ciento de los nuevos casos registrados en la India, por lo que ya se ha generado una alerta.

Hasta el momento, se sabe que el nuevo sublinaje Centaurus , también conocido como "BA.2.75", es un 18 por ciento más trasmisible que el resto de las variantes de la familia de omicron y prácticamente es nulo lo que se sabe sobre cuál su capacidad de generar formas graves de la enfermedad de Coivd-19 y de cómo esa subvariante logra escapar de las defensas del ser humano.

Lo que hasta el momento se sabe es que en Centaurus se han detectado 16 nuevas mutaciones y se estima que puede transmitirse hasta cinco veces más rápido que la conocida veloz omicron. Esta subvariante atípica de "segunda generación", ya ha sido declarada como una "variante de preocupación", sin embargo toda investigación lleva un proceso por lo que aún se está lejos de poder hacer alguna afirmación contundente.

#BREAKING: Scientists and experts have discovered a new stealth variant.



The #Centaurus variant has killed 00,000 people in Australia so far, and wastewater samples indicate that number could rise to 000,000,000 as it spreads around the world and through the solar system. pic.twitter.com/WMxakOcN3d — PETRIFIED COVID PARENT (@covid_parent) July 8, 2022

Virus SARS-Cov-2 continúa mutando y preocupa a comunidad científica internacional

Shay Fleishon, integrante del laboratorio Central de Virología del Centro Médico de Sheba en Israel, ha señalado que: "Esta es la primera vez que una variante de segunda generación de omicron se extiende a múltiples regiones".

Centaurus ha llamado más la atención y por lo tanto una alerta debido a que tiene 80 mutaciones frente a las 60 que tiene omicron y conforme a los especialistas, las mutaciones identificadas como "G446S" y "R493Q" son especialmente preocupantes porque le permiten a Centaurus le permiten esquivar de una mejor manera a los anticuerpos, además de que se pega más a las células. Esto significa que podría infectar a personas ya vacunadas contra Covid-19 o a las que ya se han infectado previamente.

La nueva subvariante de omicron fue identificada de manera accidental cuando científicos de la India investigaban casos que tenían de la variante "BA.2" pero que súbitamente les llamó la atención por la cantidad de reinfecciones que se producían en la nación de Asia y así fue como se dieron cuenta de que se trataba de una nueva subvariante, Centaurus.