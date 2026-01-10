Así golpea el clima a México este fin de semana: frío, lluvias y viento

El clima en México vuelve a colocarse en el centro de atención: el avance del frente frío número 27 activará lluvias, chubascos y rachas de viento intensas en varias regiones del país, además de una baja en las temperaturas durante la noche y madrugada, con posibles tolvaneras en zonas del norte y noroeste.

Lluvias este fin de semana

Las lluvias se harán presentes en distintos puntos del país, con intervalos de chubascos, debido al frente frío núm. 27 que se extenderá sobre el norte y noreste del país, con interacción entre las corrientes en chorro polar y subtropical.



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco.

Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Totonaca, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Campeche.

Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Totonaca, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Campeche. Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Huasteca) y Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja).

Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Huasteca) y Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja). Intervalos de chubascos: Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz (Sotavento y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo.

Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz (Sotavento y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Ciudad de México y Tlaxcala.

Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Ciudad de México y Tlaxcala. Posible caída de nieve o aguanieve: zonas de Coahuila y Nuevo León y Durango; extendiéndose durante la madrugada del domingo hacia Chihuahua y Sinaloa (sierra).

zonas de Coahuila y Nuevo León y Durango; extendiéndose durante la madrugada del domingo hacia Chihuahua y Sinaloa (sierra). Posible lluvia engelante: zonas de Coahuila y Nuevo León.

Para el resto de la tarde y las primeras horas de esta noche, se prevén #Chubascos en regiones de #Michoacán, #Colima y #Guanajuato, y #Viento con #Rachas de 30 a 40 km/h en #Nayarit y #Jalisco. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/GUhHu0EEG5 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 10, 2026

Frío en gran parte del país

La masa de aire polar que impulsa al frente frío número 27 provocará un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del territorio nacional, generando un ambiente frío.



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco (costa), Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

Jalisco (costa), Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán. Temperaturas mínimas de -20 a -15 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Durango.

zonas serranas de Durango. Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua.

zonas serranas de Chihuahua. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila.

zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sinaloa, Ciudad de México y Morelos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Olas de frío llegan a la CDMX; estas son las alcaldías donde el termómetro bajará hasta los 2 grados

Así el clima en Valle de México

Se espera un cielo nublado acompañado de fuertes fríos durante la mañana y la tarde. En la capital del país, la temperatura mínima oscilará entre 7 y 9 °C, mientras que la máxima alcanzará de 21 a 23 °C. Para Toluca, se esperan mínimas de -2 a 0 °C y máximas de 19 a 21 °C.