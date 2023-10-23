Lago Cuitzeo vive una de las peores sequías de su historia; “ya casi nada queda”

Michoacán entró en declaratoria de emergencia por la sequía, y es que a decir de las autoridades 111 de los 113 municipios del estado presentaron sequías extremas y severas, colocando a la entidad en el cuarto lugar a nivel nacional con más problemas por la falta de agua, tal es el caso del Lago Cuitzeo.

Felipe Reyes, habitante de Cuitzeo no pierde la esperanza y refiere que “las lanchas siguen estando ahí porque esperamos que se recupere el lago”.

Entre los municipios afectados por la sequía se encuentra Cuitzeo, pues a decir de sus pobladores del lago que rodeaba al municipio ya no queda nada.

Felipe Reyes, habitante de Cuitzeo recuerda que “es un año muy seco, estuvo creo que a nivel nacional y de alguna manera nos deja muchas situaciones que estaremos viviendo en el año”.

Para Luciano Núñez, habitante de Cuitzeo “hace falta mucho el agua a todo porque es la vida de mucha gente; anteriormente se llenaba de agua a la altura de la calzada ahorita ya no hay. Todo lo que es el lago está todo sin agua para que se recupere como antes ya no es tan fácil”.

Y es que esta situación afecta no sólo al ambiente, sino a la economía de cientos de pobladores que se mantienen de la pesca, las artesanías y el comercio.

Alejandro Reyes, comerciante de Cuitzeo revela que la situación “repercute en todas aquellas personas que se dedican a la artesanía que son demasiadas, se han visto afectadas todas las familias pesqueras que tienen que migrar del estado y del país. Yo recuerdo cuando era niño todo esta parte de olas el lago lleno y totalmente limpio”.

Presas a menos de 50% de su capacidad

A decir de las autoridades de Medio Ambiente de Michoacán, esta sequía dejó severos daños en el sector agrícola, dejando pérdidas en más de 60 mil hectáreas.

Al respecto, Alejandro Méndez López, secretario del Medio Ambiente de Michoacán explicó que “más del 90% de los municipios sufrieron sequía extrema y algunos sequía severa”.

Una prueba clara de la sequía que se vive en Michoacán es el lago de Cuitzeo donde sus pobladores señalan que anteriormente este puente servía para poder disfrutar del lago y ahora sólo es un accesorio más ya que lo qué hay aquí lo que era el lago, es un terreno árido donde deben de buscar nuevas formas de utilizarlos porque el agua ya no llega.

Así, la población seguirá en espera de ver una mejora en el abastecimientos de agua, pues a decir de las autoridades del estado, actualmente, las presas cuentan con una captación de agua menor al 50%.