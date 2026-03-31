¡Acapulco por las nubes! Turistas denuncian cobros excesivos y “secuestro” de banquetas en Guerrero

Acapulco, Guerrero, recibió a los primeros turistas de esta temporada con los brazos abiertos, pero con la cartera lista para el golpe.

Aunque el sol y la arena siguen siendo el mayor atractivo, el ánimo de muchas familias se ha enfriado al encontrarse con una realidad difícil de costear: precios inflados y un control absoluto de la vía pública por parte de particulares que cobran por cada metro cuadrado de sombra o pavimento.

De 20 a 50 pesos por un regaderazo en Acapulco, Guerrero

Uno de los testimonios más crudos viene de Normando, un turista que viajó desde Ciudad Neza. Al intentar quitarse el salitre en las regaderas de la zona de Caleta, se encontró con que la tarifa subió a 50 pesos por persona.

“En otras ocasiones pagaba 15 o 20 pesos”, comentó indignado. Este incremento del 150% en servicios básicos es solo la punta del iceberg de lo que los bañistas llaman una “temporada de abusos”.

El costo de sentarse: 600 pesos por mesa y sombrilla

Andrés, un turista venezolano, relató que disfrutar de la brisa bajo una sombrilla en la playa ya no es un derecho, sino un lujo caro. Por el servicio de una mesa, un paraguas y un par de sillas, el costo oscila entre los 500 y 600 pesos.

A esto se suma que la comida también sufrió un ajuste: los platillos más sencillos en el menú no bajan de los 350 pesos, mientras que una michelada puede llegar a costar 180 pesos en plena franja de arena.

Estacionarse en las calles de Acapulco sale más caro que una multa

La situación afuera de las playas es igual de tensa. Mayra, otra visitante, denunció que por dejar su camioneta solo media hora en un espacio privado le cobraron 200 pesos. Pero lo peor está en la calle: los famosos “apartalugares” han “secuestrado” la vía pública con sillas viejas y huacales.

Si quieres estacionarte en la banqueta, el cobro va de los 100 a los 300 pesos; de lo contrario, simplemente no te dejan pasar, a pesar de ser propiedad pública.

Amenazas en Playa Papagayo: “O pagas o te vas”

La problemática escaló en Playa Papagayo, donde turistas denunciaron que ni siquiera les permitieron colocar su propia sombrilla. Según los testimonios, personas que controlan el mobiliario en la zona los amenazaron y les exigieron cobros ilegales por el simple hecho de estar en la playa con equipo propio.

“Sienten que quieren sacar en esta temporada lo que no trabajan en todo el año”, señaló Aracely, una turista extranjera que notó el ambiente hostil.

Profeco: El gran ausente de la Semana Santa

Ante la lluvia de quejas por menús sin precios exhibidos y tarifas arbitrarias, se buscó la postura de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Sin embargo, la dependencia encargada de regular estos abusos no ha dado respuesta ni se ha visto presencia de inspectores en las zonas más conflictivas como Caleta y Caletilla.

Por ahora, el consejo para los turistas es preguntar el precio de todo —hasta del papel higiénico— antes de consumir, para evitar sorpresas desagradables al final del día.