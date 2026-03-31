¡Los dejaron sin ayuda! El calvario de Juan Pablo, el joven con autismo que perdió su segura tras la muerte de su padre

¿El IMSS los olvida? La familia Martínez, se suma a la larga lista de personas abandonadas por el seguro social. Primero, la señora Guadalupe tuvo que enfrentarse a la muerte de su esposo, y ahora vive un calvario para poder atender a su hijo con autismo.

Juan Pablo, tiene solo 19 años de edad, y tienen autismo secundario, también conocido como autismo sindrómico, una forma del Transtorno del Espectro Autista que ocurre cuando los síntomas del autismo se presentan como consecuencia de otra condición médica.

“Lo único que hacen también es cansarte, das muchas vueltas (...) Era muy complicado para mí salir y hacer este tipo de tratos o trámites”, contó Guadalupe Martínez, mamá de Juan Pablo, joven con autismo.

Sin estudio y sin trabajo: El vacío legal que le quitó el seguro a un joven con autismo

Por ley, el seguro social para las y los hijos de beneficiarios es hasta los 16 años, después de esa edad, los jóvenes deben comprobar que siguen estudiando, pues las autoridades consideran que los menores ya pueden trabajar formalmente; sin embargo, para Juan Pablo no fue así.

Aunque Juan Pablo ya tiene 19 años, y ya es mayor de edad, su condición no le permite trabajar y estudiar, situación que lo llevó a perder su seguro social.

“Él necesita especialidad de psicología, paidopsiquiatría y neurología (...) Son como unas, dos o tres veces al año lo que checan, y pues la medicina la tenemos que comprar nosotros“, explicó la señora Guadalupe, en una entrevista con Azteca Noticias.

Una medida que más que beneficiar, pone obstáculos a los jóvenes con discapacidad

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cobertura para personas con discapacidad puede extenderse sin límite de edad; sin embargo, Juan Pablo se quedó sin seguro tras la muerte de su padre en el 2015.

Una medida que más que beneficiar a los jóvenes, les pone obstáculos para tener acceso a los servicios de salud gratuitos y de calidad en México.

“Nos falta mucho como sociedad, el poder aperturar más la atención médica, sobre todo a los menores incapacitados, son los más vulnerables”, explicó José Humberto, Vieyra, abogado laboral, para los micrófonos de Azteca Noticias.