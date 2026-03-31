Emboscan a policías en Sinaloa: mueren cuatro, entre ellos un alto mando

Policías municipales fueron emboscados en Escuinapa, Sinaloa dejando un saldo de cuatro elementos muertos, entre ellos un alto mando, además de un agente lesionado.

El ataque ocurrió alrededor del mediodía en las inmediaciones de la comunidad de Tecuililla, lo que desató una fuerte movilización de fuerzas de seguridad en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, un convoy de militares y policías estatales se dirigió a toda velocidad hacia el lugar para apoyar a los elementos municipales que habían sido sorprendidos por hombres armados.

¿Qué pasó en el ataque a policías en Escuinapa?

Las autoridades locales confirmaron que se trató de un ataque directo contra los uniformados. El presidente municipal de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz, informó que entre las víctimas se encuentra el subdirector de la policía municipal, identificado como Esteban Gutiérrez Mazariegos, así como otros tres elementos.

Además, se reportó que un policía resultó con heridas leves y se encuentra fuera de peligro. Tras la agresión, la patrulla en la que viajaban los oficiales quedó fuera del camino, evidenciando la magnitud del ataque.

A pesar del despliegue de un operativo en la zona, los agresores lograron huir sin que se reportaran personas detenidas. Como parte de las acciones de seguridad, se cerró la circulación en la carretera federal México 15 y en la autopista Mazatlán-Tepic, generando afectaciones al tránsito mientras se realizaban las labores de búsqueda.

Las autoridades mantienen operativos en la región para tratar de ubicar a los responsables.

Segundo ataque contra policías en Sinaloa en pocas horas

Este hecho no es aislado. En las últimas horas se ha registrado al menos otro ataque contra elementos de seguridad en el estado.

El incidente anterior ocurrió en la sindicatura de Aguaruto, en el municipio de Culiacán, donde un agente de seguridad nacional resultó herido durante un enfrentamiento armado.

En ese caso tampoco hubo detenidos, lo que ha encendido las alertas por la violencia dirigida contra corporaciones policiacas en la entidad.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Mientras tanto, la situación ha generado preocupación entre habitantes de la región, debido a la intensidad de los ataques y la falta de detenidos.

Autoridades locales y estatales han reforzado la presencia de fuerzas de seguridad en puntos estratégicos para evitar nuevos hechos violentos.