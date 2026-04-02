¿Cómo fue el último día de Doña Carlota “N” en el penal de Chalco? Rompe el silencio con Azteca Noticias tras salir de prisión

El regreso de Doña Carlota “N” a su casa en el Estado de México fue un evento celebrado por muchos. Justo después de cruzar la puerta del domicilio donde cumplirá su medida cautelar, la mujer de 74 años platicó con Pablo Castorena de Azteca Noticias.

Tras un año de haber sido detenida por defender su propiedad en Candelaria Tlapala, la señora se mostró con un semblante renovado y dispuesta a contar su versión de los hechos fuera de los muros del penal.

#Exclusiva | Doña Carlota, conocida en redes sociales como la "abuelita de Chalco", salió del penal para continuar su proceso en prisión domiciliaria.



La mujer compartió su experiencia tras defender su inmueble de personas que habrían invadido el mismo.



Entrevista completa en… pic.twitter.com/Z9Ai4FJGYS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 2, 2026

Despiden a Doña Carlota “N” del penal de Chalco entre aplausos

El último día de Doña Carlota en el penal de Chalco fue casi de celebración. “El día estuvo bueno... mucha gente de los mismos presos y policías estaban contentos conmigo, me felicitaban porque ya tenía la salida”, relató la mujer.

El gesto de los internos y custodios refleja el impacto que tuvo la señora durante los meses que permaneció recluida bajo la acusación de tentativa de homicidio.

¿Cómo es el brazalete electrónico que utilizará Doña Carlota “N”?

Aunque ya no duerme en una celda, Doña Carlota sigue bajo un estricto control. Su hijo y abogado, Arturo Santana, explicó que desde este momento su madre porta un brazalete electrónico en la pierna. Este dispositivo permite que el juez la monitoree en tiempo real para asegurar que no salga de su vivienda.

“Desde aquí mi mamá va a seguir su procedimiento, cumpliendo con todas las medidas que impuso el juez de control”, detalló Santana sobre la prisión domiciliaria.

¿Cuándo será la próxima audiencia de Doña Carlota “N”?

La tranquilidad en casa será breve para el equipo legal, pues se preparan para una fecha crítica: el próximo martes 7 de abril. Ese día se llevará a cabo la audiencia que marca el inicio de la etapa intermedia del juicio.

Será el momento donde sus abogados buscarán echar abajo las acusaciones, argumentando que Doña Carlota no es una criminal, sino una persona de la tercera edad que reaccionó para proteger su vida y su casa ante una invasión violenta.

La historia la conocemos



Doña Carlota fue a denunciar, nadie le hizo caso y mató a dos hombres que invadían su propiedad



Su casa fue invadida por un grupo, las autoridades no hicieron nada y ella defendió lo suyo



Hoy dejó la cárcel



Acompáñenme por @adnnoticiasmx



ARRANCAMOS… pic.twitter.com/l5G1JkpGv0 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 2, 2026

¿Quién es Doña Carlota y qué hizo?

La pesadilla legal de Doña Carlota comenzó el 1 de abril de 2025 en el fraccionamiento Ex Hacienda de Guadalupe. Según los hechos, la mujer fue señalada por disparar contra personas que presuntamente se habían metido a su casa de forma ilegal, donde también resultó herido un menor.

Tras un año de encierro preventivo, el cambio a prisión domiciliaria fue posible gracias a que padece diabetes e hipertensión, condiciones que hacían de la cárcel un riesgo mortal.