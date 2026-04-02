Atole con el dedo: autoridades no atiende la fauna que agoniza ni los casos de desaparecidos en Veracruz

¿La fauna y los casos de desaparecidos? El derrame de hidrocarburo en el Golfo de México ha dejado una estela de daño ambiental a lo largo de más de 600 kilómetros de costa entre Veracruz y Tabasco, donde pescadores alertaron primero sobre la presencia de chapopote y las autoridades solo piensan en dar un concierto ante la agonía del estado.

Autoridades tardan semanas en pronunciarse tras denuncias por el derrame de hidrocarburo

Fueron los pescadores quienes lo reportaron, olieron y sintieron el chapopote en pleno Golfo de México agonizando. Pero a ellos solo los voltean a ver cuando les quieren lanzar la red para capturar votos.

Impacto en la fauna marina: tortugas, manatíes y peces de todos tamaños y colores muertos, una naturaleza con la herida abierta.

A pesar de las denuncias, las autoridades tardaron más de una semana en pronunciarse sobre el derrame de hidrocarburo, que se extendió por más de 600 kilómetros de costa entre Veracruz y Tabasco.

Desde la silla del oficialismo dicen que se ha limpiado el 85% de las playas, pero quienes ponen los pies en la arena que perdió su color tienen otros datos.

“Lo que decía la gobernadora es que ya no hay chapo, pero es lo que le digo, mira, está lleno de chapo esto”, menciona un pescador de la zona.

“Manchadísimos de chapopote, los peces, los pescados andan ahí bien muertos; los delfines, quieren tapar el sol con un dedo cuando no es así”.

Un concierto para un estado en agonía por el derrame de hidrocarburo

Y ahora, tapar el sol con un dj ¿y él o los responsables? Silencio, silencio ensordecedor, al que intentan ganarle con los decibeles de un concierto, para también tratar de ganarle a las voces de los medios que no dan aplausos.

“Las altas autoridades públicas tienen la responsabilidad de tolerar la crítica, que viene de los medios de comunicación y, por lo tanto, de abstenerse a calificar si tal o cual línea editorial es adecuada o no”, dijo Leopoldo Maldonado, Director Regional Artículo 19 México y Centroamérica.

Hoy son especies marinas las que piden auxilio a gritos en Veracruz, gritos que se suman a las familias de los más de 7 mil casos desaparecidos en Veracruz, uno de los estados con más reportes en México.

“Muchas veces, el dolor se procesa, cuando desaparece un hijo, con una muerte natural, una enfermedad, una muerte natural, pero en este caso un hijo desaparecido no es igual porque no sabemos dónde está, no sabemos si está vivo”, mencionó una persona en Coatzacoalcos.

A eso hay que sumarle los más de 200 homicidios dolosos en lo que va del año en Veracruz, pero para eso la gobernadora Rocío Nahle ya preparó la receta que no falla: atole con el dedo sabor a concierto gratuito.