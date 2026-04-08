Engañan a fans con beneficios “VIP” de su artista favorito: así opera la nueva estafa en CDMX

¡No caigas en la estafa! La emoción por conseguir un pase exclusivo, acceso anticipado o contenido exclusivo de nuestro artista favorito nos puede llevar a perder la cabeza como fans, pero también nuestros datos personales.

En los últimos meses, empezó a circular en redes sociales una nueva modalidad de fraude en el que los delincuentes se hacen pasar por promotoras o incluso por managers de los propios artistas para ofrecer supuestos beneficios VIP, pero en realidad solo se trata de un engaño para robar información, aprovechándose del entusiasmo de los seguidores por conocer a su "idol".

¿Cómo funciona la estafa de los “beneficios VIP”?

La Policía Cibernética de la Ciudad de México (CDMX) informó que los delincuentes crean enlaces engañosos que redirigen a sitios web falsos, los cuales se parecen al portal oficial de dichos artistas. Ahí, prometen:



Entradas anticipadas a conciertos.

Contenido exclusivo, como videos, fotos, etcétera.

Ofertas “exclusivas para los fans de verdad”.

Convivencias, estilo "meet & greet".

Con el fin de que las fanáticas o fanáticos no duden de la autenticidad de estas páginas, utilizan mensajes como “últimos lugares”, “solo hoy” o “acceso limitado” para generar mayor urgencia; eso hace que muchos usuarios no comprueben que el sitio es auténtico, ante el miedo de perderse una gran "oportunidad".

Pero, ¿en qué momento los estafan? En estas páginas, se habilita un registro donde se les piden datos personales como nombre, dirección, correos y, en ocasiones, información bancaria. Así es como los ciberdelincuentes logran recopilar esta información y consiguen hasta contraseñas.

¿Qué hacen los delincuentes con los datos robados?

La información que consiguen en estas páginas no solo se utiliza para acceder a cuentas personales. Las autoridades han detectado que los datos robados pueden terminar en:



Fraudes bancarios

Suplantación de identidad

Venta de datos en la deep web

Muchos fans no se dan cuenta del robo de sus datos hasta que ven movimientos desconocidos en sus cuentas, como compras que no han hecho o accesos desde dispositivos que no conocen.

Señales para identificar un portal falso y ofertas engañosas

Aunque estas páginas son cada vez más sofisticadas, existen detalles que pueden alertarte, según advirtió la policía cibernética:



El dominio no coincide con el sitio oficial del artista o la promotora.

Piden información innecesaria o muy sensible.

Redirigen a múltiples páginas antes de mostrar el supuesto beneficio.

El diseño cuenta con errores de ortografía o imágenes incongruentes.

Ofrecen beneficios “demasiado buenos para ser verdad”.

Por ello, autoridades recomiendan no hacer clic en enlaces sospechosos. Checar las URL antes de aceptar o compartir información sensible. Inclusive, si se puede, verifica la información en el aviso de protección de datos.

Si piensas que has sido víctima de este fraude, lo primero que debes hacer es cambiar inmediatamente tus contraseñas, activar la verificación en dos pasos y revisar movimientos sospechosos en tus cuentas.

