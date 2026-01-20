¿Quieres ir al concierto de BTS en México? Consejos para evitar caer en estafas al comprar boletos; todo lo que debes saber

¡Atención, ARMY! El sueño de estar en un concierto de BTS en México cada vez está más cerca de hacerse realidad; sin embargo, la euforia por el regreso de la banda al país, también encendió las alarmas ante posibles fraudes o estadas en la venta de boletos, pero ¿cómo puedo protegerme?

La agrupación surcoreana tendrá tres conciertos en nuestro país, los próximos 7, 9 y 10 de mayo 2026.

¿Cuándo es la preventa y venta de boletos de BTS en México?

La preventa para los boletos de BTS en México se llevará a cabo el próximo 22 y 23 de enero 2026 a las 9 de la mañana. Esta es exclusivamente para las fanáticas que cuentan con ARMY Membership.

Por otro lado, la venta general para los conciertos de la agrupación será el 24 de enero 2026, a las 9 de la mañana; aquí todo el mundo puede comprar, no es necesario contar con membresía.

Consejos para evitar estafas al comprar boletos para BTS en México

¡No caigas en trampas! La Policía Cibernética de la Ciudad de México, compartió algunos consejos para evitar ser víctima de estafa durante la compra de boletos de BTS en México.



Al entrar a la página de la boletera, verifica que el sitio sea seguro; puede revisar que tenga el candadito de seguridad.

Observa que la información de la página web esté bien redactada y las imágenes sean de buena calidad.

Consulta los términos y condiciones de la boletera a tes de colocar tus datos personales y bancarios.

Se recomienda realizar la compra de boletos en los sitios oficiales, para disminuir las probabilidades de fraude.

Por otro lado, algunas ARMY estuvieron reportando problemas con Ticketmaster en los últimos días, asegurando que aparecían cuentas bancarias desconocidas en su sesión, en caso de tener este problema, es importante eliminar la cuenta y, rápidamente, cambiar la contraseña del perfil.

La #PolicíaCibernética de la #SSC, alerta a la ciudadanía de posibles fraudes en la venta de boletos para eventos masivos. #CiudadSegura pic.twitter.com/RZMaCSC8PC — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 1, 2024

¿Cuánto cuestan los boletos de BTS en México?

¡A preparar la cartera! Por el momento, no se ha publicado la lista oficial de precios para los boletos de BTS en México.

Mapa del concierto de BTS en México 2026

Los conciertos de BTS en México contarán con un escenario 3060, el cual estará colocado al centro del Estadio GNP, por lo que público estará alrededor de ellos.

Como ya es costumbre, el recinto estará divido en la zona platino, así como las zonas de gradas bajas y gradas medias.