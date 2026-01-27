¡Atención, ARMY! Alertan por estafas de reventa de boletos y hospedaje fantasma para BTS en México 2026; cómo protegerte

¡No caigas en trampas! Los conciertos de BTS en México 2026 han generado una gran emoción entre sus fanáticos; sin embargo, esta euforia y amor por los artistas está siendo aprovechada por los estafadores .

En los últimos días, las redes sociales se han inundado de denuncias por estafas en la venta de boletos y hospedajes fantasmas debido a visita de la agrupación, pero ¿cuál es el modus operandi y cómo me protejo?

¿Cómo es la estafa del ‘hospedaje fantasma’ por BTS en México 2026?

Las estafas por la visita de BTS en México 2026 van en aumento, pues los estafadores crean nuevas formas de engañar a las fanáticas de la agrupación surcoreana, una de ellas es el 'hospedaje fantasma', pero ¿cómo funciona?

En redes sociales, una fan de BTS contó que llamó a un hotel de la CDMX para preguntar sobre una reservación; minutos después, desde un número completamente diferente, le escribieron para que pudiera finalizar el proceso y su cuarto quedará reservado.

El mensaje parecía formal, incluso aparecía el nombre de la persona que lo atendía, así como el número de extensión para poder contactarla. Se le pidió realizar algunos depósitos para completar la reservación.

Al depositar el dinero, se le avisó que la transferencia estaba mal, por lo que para poder hacerle el reembolso debía realizar un depósito por exactamente la misma cantidad. Al final, realizó tres pagos que en total suman 13 mil 396 pesos.

Días después, el número desconocido siguió pidiéndole que pagará más dinero para poder "devolverle" el saldo total de las transferencias, y en caso de no hacerlo perdería toda la reservación; sin embargo, jamás le dieron detalles sobre si ya contaba con una habitación.

Ellla les hizo 3 transferencias en total, la primera según estaba mal y le pidieron el mismo monto para poder reembolsar con la excusa de que el dinero quedaba en Banxico, pero seguían diciendo que estaba mal así que hubo una tercera transferencia, en total fueron 13,396 pesos pic.twitter.com/kW0aNoTZOH — ℒ𝒾𝓁𝒾 ⊙⊝⊜ (@Lili_bngtan) January 25, 2026

Consejos para no caer en estafas de hospedaje falso

Te compartimos algunos consejos para no caer en estafas al momento de buscar un hospedaje en tu vista a México.

Investiga y compara las opciones de hospedaje.

No confíes en las ofertas que son demasiado buenas.

Antes de hacer un pago en línea, verifica la autenticidad del sitio web.

Si recibes un mensaje de un número desconocido, evita darle tu información personal o bancaria.

Para realizar las reservaciones en hoteles o en otras plataformas, se recomienda hacerlo directamente desde sitios oficiales.

¿Cómo es el ‘modus operandi’ de las estafa por reventa de boletos para BTS en México?

A través de un video de TikTok, una fan contó que fue víctima de estafa al tratar de comprar un boleto para BTS con una persona que supuestamente vendía dos entradas que supuestamente "compró por equivocación".

Primero, para que la ARMY se sintiera en confianza, el estafador le comentó la problemática y hasta el envió una foto de su identificación oficial. Acordó con la fan de que se haría un depósito inicial de 2 mil pesos, y una vez que se le enviará el boleto daría el resto.

Después de depositarle el dinero, el estafador comenzó con excusas para no darle la entrada, asegurando que solo podía transferirlas hasta unas horas antes del concierto.

Horas después el estafador dejó de responder para después bloquearla de WhatsApp.

¿Cómo protegerse de estafas por boletos de BTS?

¡Protege tu dinero! Expertos en ciberseguridad comparten algunos consejos para evitar ser víctima de fraude al comprar boletos.



No te dejes llevar por la primera oferta que veas; tómate tu tiempo y verifica la identidad del vendedor.

Evita compartir tu información personal y financiera; no pases tu número de teléfono o correo electrónico.

Protege tus dispositivos; usa soluciones de seguridad confiables y que bloquen sitios sospechosos.

Usa métodos de pago seguros; usa tarjetas virtuales o plataformas que ofrezcan protección ante fraudes.

La mejor forma de evitar fraudes es comprar los boletos en los canales oficiales de las boleteras.