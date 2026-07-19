¡Mucho ojo si vives cerca de un río! Lanzan alerta por lluvias en casi todo México; estos serían los estados más afectados

Las lluvias siguen trayendo estragos a los estados de México y este domingo 19 de julio no es la excepción. Protección Civil volvió a emitir alertas por las tormentas que se esperan para este cierre de fin de semana.

¿Qué entidades de la república deben estar alerta?

Estados donde habrá lluvias peligrosas

El Servicio Meteorológico Nacional avisó que las tormentas más pesadas van a golpear el norte y noroeste.

Si vives en Sonora, Chihuahua o Sinaloa, prepárate porque se esperan aguaceros muy fuertes con caída de agua intensa en poco tiempo.

Las zonas serranas y las partes bajas de estos tres estados son las que presentan mayor peligro por la bajada de agua desde los cerros.

En qué otros estados se esperan fuertes aguaceros

El temporal también viene cargado para la parte del Pacífico y el centro.

Estados como Durango, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Colima, Guerrero y Oaxaca tienen pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes durante la tarde y noche.

En lugares como el Estado de México, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas se prevén chubascos que podrían complicar el tráfico en carreteras.

#ComunicadoCNPC📄



Llaman a la población a extremar precauciones por aumento en niveles de ríos y arroyoshttps://t.co/dQ37spIfBU pic.twitter.com/PlGteTbZVZ — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 19, 2026

Protección Civil alerta por inundaciones

Con la tierra mojada y saturada, el agua ya no se filtra y corre hacia las partes bajas.

Protección Civil insiste en que no intenten cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.

Aunque la corriente podría verse tranquila, la fuerza del agua es capaz de volcar y arrastrar cualquier vehículo en cuestión de segundos.

Alerta por deslaves si vives cerca de cerros o montañas

Para quienes tienen sus casas en pendientes o al pie de alguna montaña, la recomendación es vigilar de cerca el terreno.

La humedad ablanda la tierra y puede provocar derrumbes repentinos sobre las viviendas o caminos.

Si notas que se hacen grietas en el suelo, que los árboles o postes se empiezan a ladear, o escuchas ruidos raros en el cerro, sal de inmediato de tu casa y busca refugio seguro.

Consejos para proteger tu hogar antes de la tormenta

Para evitar sorpresas o que el agua se meta a tu casa, las autoridades piden llevar a cabo acciones sencillas en casa:

