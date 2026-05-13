Una bomba de tiempo? Identifican zonas con más riesgos de deslave en CDMX y Edomex durante temporada de lluvias 2026

La zona del poniente de la Ciudad de México (CDMX), la franja más alta del terreno, está llena de barrancas y laderas llenas de unidades habitacionales que podrían estar en riesgo de deslave, sobre todo en temporada de lluvias, poniendo en riesgo la vida de cientos de personas.

“Llega haber afectaciones de las casas por lo mismo, porque esán muy cerca de la orilla de la barranca”, explicó Felipe Flores, vecino de la zona, para una entrevista con Azteca Noticias.

¿Cuáles son las zonas con más riesgos de deslaves en CDMX y Edomex?

Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), marcó algunas zonas de las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa, en la CDMX, así como los municipios de Huixquilucan y Naucalpan en el Estado de México. Con ayuda de la Inteligencia Artificial, descubrieron que las zonas de menos recursos, tiene mayor riesgo de afectaciones en caso de algún deslave.

“Hace 40 años todo esto eran milpas y no había ese problema (...) Los ejidatarios empezaron a vender y las autoridades permitieron que se vendiera cerca de las barrancas”, explicó Felipe, vecino.

Caos, deslizamientos y flujos: Los 3 tipos de riesgos de deslave en CDMX y Edomex

Por otro lado, las autoridades capitalinas aseguraron que el riesgo por deslave se incrementa dependiendo de la inclinación de cada barranca.

Rafael Marín, director general de Análisis de Riesgos (SGIRPC), explicó que existen tres tipos de manifestaciones por un posible deslave, pero ¿cuáles son?

Caídos y derrumbes: Bloques de roca grandes que se caen de la ladera.

Deslizamientos de laderas: Proceso donde, como su nombre lo dice, las laderas se deslizan.

Flujos: Por lo general, vienen acompañados de mucha agua.



“Es una pendiente de casi 90 grados en donde las viviendas que están en la orilla están literalmente en un borde”, explicó Rafel Marín, director general de Análisis de Riesgo, al preguntarle sobre las zonas en riesgo de deslave en CDMX.

CDMX y Edomex bajo alerta: Se presentan de 13 a 14 deslizamientos en temporada de lluvias

Se calcula que cada año se presentan entre 13 a 14 deslizamientos o derrumbes en temporada de lluvia en la CDMX. Una bomba de tiempo, pero lo cierto es que los habitantes de la zonas deben estar muy atentos a los llamados de Protección Civil.

“De ese lado tiene creo que una lona (...) Para cuando llueve pues como se deslava, para que no siga cayéndose”, platicó Ericka, vecina, durante una entrevista con Azteca Noticias.