La corriente arrastró un auto y el conductor murió tras la fuertes lluvias en Chihuahua

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este miércoles en la ciudad de Chihuahua dejaron una víctima mortal. Un hombre de 31 años perdió la vida luego de que la corriente arrastrara el vehículo en el que viajaba hasta un arroyo, en medio de las inundaciones que afectaron distintos sectores de la capital.

El hecho ocurrió sobre la calle Nueva España, en la colonia Misael Núñez, donde varias unidades fueron arrastradas por la fuerza del agua después de que las vialidades se convirtieran en auténticos ríos. Uno de los automóviles terminó completamente bajo el agua.

¿Dónde ocurrió el accidente por las lluvias en Chihuahua?

De acuerdo con los primeros reportes, equipos de emergencia acudieron al lugar tras recibir el llamado de auxilio. Al localizar el vehículo, encontraron sin vida al conductor, identificado como Alejandro Camacho Madrid, de 31 años.

🚨 Tragedia en #Chihuahua



Alejandro Camacho Madrid, de 31 años, murió al ser arrastrado en su auto por la corriente en la colonia Misael Núñez.



Las intensas lluvias convirtieron calles en ríos y varios vehículos fueron arrastrados; uno terminó en un arroyo bajo el agua.… pic.twitter.com/R0xfuPr2eS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 15, 2026

Las lluvias intensas generaron corrientes que sorprendieron a varios automovilistas, especialmente en zonas donde el agua rebasó la capacidad del drenaje y comenzó a correr con fuerza por las calles. En las imágenes se observan varios autos afectados por las inundaciones.

Uno de los vehículos cayó en una de las coladeras y por poco termina volcado. Por fortuna no hay más lesionados ni víctimas.

Mientras se atendía la emergencia, la Coordinación Estatal de Protección Civil desplegó recorridos de vigilancia en distintos puntos del sur de la ciudad para identificar zonas de riesgo y monitorear los niveles de agua.

La dependencia advirtió que las lluvias continuarían durante la tarde y la noche de este miércoles 15 de julio, por lo que pidió evitar cruzar calles inundadas o arroyos, ya sea a pie o en vehículo, ya que la corriente puede arrastrar un automóvil en cuestión de segundos.

También exhortó a la población a seguir los avisos oficiales sobre cualquier cambio en el clima o advertencias de desalojo por las lluvias, así como reportar cualquier emergencia al 911.