Temporada de lluvias 2026 en México: ¿Cuándo inició y en qué mes termina oficialmente según Conagua?

Si ya te cansaste de cargar el paraguas las autoridades del clima ya tienen las fechas de esta temporada de lluvias 2026. Este año vienen con un comportamiento inusual, que puede que termine con tus esperanzas de sufrir con la caída de agua.

¿Qué dice la Comisión Nacional del Agua, Conagua, sobre el fin de la temporada?

Las lluvias mantienen en alerta a vecinos del Río Hondo, en Naucalpan.



Al menos 300 viviendas presentan daños y decenas de familias temen perder su patrimonio ante el riesgo de nuevos deslaves y colapsos.



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¿Cuándo inició la temporada de lluvias de este año?

Ests temporada de lluvias en México empezó durante el mes de mayo, a la par con la temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico. Fue el día 15 de mayo de 2026 que las lluvias llegaron a la república mexicana y, probablemente, para quedarse.

El coordinador general de Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vàzquez, comentó que la actividad de caída de agua se consolidó a lo largo del mes de junio.

¿Cuándo termina la temporada de lluvias?

Según los registros y el calendario que comparte la Comisión Nacional del Agua, la temporada de lluvias y ciclones tropicales terminará oficialmente el próximo 30 de noviembre.

Esta fecha funciona como el límite para el desarrollo de tormentas y huracanes, aunque los expertos dicen que las condiciones del viento y del mar pueden provocar lluvias fuera de este periodo, es decir, después.

¿En qué meses lloverá menos?

A pesar de que estamos en verano, lo que esperan los meteorológos es que durante los meses de julio y agosto se presentará una disminución notable de humedad en varios puntos del mapa.

Este comportamiento, con lluvias por debajo del promedio histórico y temperaturas más calientes de lo normal, afectará principalmente a las regiones del noreste, centro, oriente, sur y sureste del territorio mexicano.

Los estados con más riesgo por el impacto de ciclones

La estadística histórica que maneja el Servicio Meteorológico Nacional revela cuáles son las entidades federativas que suelen recibir el golpe directo de los fenómenos tropicales con mayor frecuencia.

En la lista de zonas vulnerables se encuentran Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y de igual forma Tamaulipas, por lo que las autoridades piden no bajar la guardia aunque los pronósticos de tormentas parezcan bajos.

¡El cielo de la Ciudad de México cambió de aspecto en cuestión de minutos! ⛈️



La espectacular nube que cubrió la CDMX antes del aguacero tiene nombre y una explicación.



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Las lluvias no se irán, ¿cuándo regresan este 2026?

El panorama va a cambiar de forma durante el otoño y la llegada del invierno. Para los meses de septiembre y octubre se espera un repunte muy importante de humedad, pero el cambio más fuerte vendrá en noviembre y diciembre; la influencia del fenómeno de "El Niño" y una cantidad de frentes fríos mucho mayor a la habitual provocarán un aumento de lluvias intensas en los estados del norte y noreste del país.