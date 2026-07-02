Caos por fuertes lluvias: Calles y avenidas quedan bajo el agua en Ecatepec, Coacalco y Tultitlán |VIDEOS

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este miércoles provocaron severas afectaciones en municipios del Edomex , donde avenidas principales, zonas habitacionales y vialidades de alta circulación quedaron cubiertas por el agua, generando caos vehicular, suspensión del transporte público y complicaciones para cientos de automovilistas.

Los mayores problemas se concentraron en Ecatepec, Coacalco, Tultitlán, Tultepec, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla, donde vecinos documentaron en videos el avance de las inundaciones, vehículos prácticamente detenidos entre el agua y comercios afectados por el ingreso de las corrientes pluviales.

Coacalco concentró las mayores afectaciones durante la tormenta

Uno de los municipios con más reportes fue Coacalco, donde la combinación de lluvia intensa y granizo elevó rápidamente el nivel del agua en distintos puntos.

En el primer cuadro del municipio, el agua ingresó a diversos locales comerciales ubicados alrededor de la plaza principal, obligando a suspender actividades mientras comerciantes intentaban retirar el líquido acumulado.

¡Inundados otra vez!⛔️

Tras las lluvias de este 1 de julio, se reportan varias inundaciones en diversos municipios del Estado de México. ⛈️ Entre las principales áreas afectadas está la vía José López Portillo, que atraviesa Ecatepec, Tultitlán y Coacalco



📹: @danielderosastv pic.twitter.com/zkeNFhbPaR — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 2, 2026

Las complicaciones también alcanzaron importantes vialidades como el Boulevard Zarzaparrillas y la Avenida Mexiquense, donde la circulación se volvió lenta debido a que el agua rebasó las banquetas. En algunos tramos, automovilistas avanzaron en sentido contrario para intentar evitar los puntos con mayor acumulación.

En el fraccionamiento Villa de las Flores, habitantes reportaron nuevamente inundaciones en viviendas y comercios, además de calles cubiertas por una mezcla de agua y granizo que formó verdaderos ríos de hielo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRAYECTORIA DE LA TORMENTA TROPICAL “DOUGLAS”: ESTADOS DE MÉXICO QUE PODRÍAN VERSE AFECTADOS

#Reportando ⛈️ | ¡Drenaje colapsado por granizo! Severas inundaciones en #Coacalco, #EdoMéx. 🔴



🚧🌊La rápida acumulación de granizo tapó por completo el drenaje, provocando importantes inundaciones en vialidades del municipio mexiquense.



Fuente: Carlos Aguilar vía Facebook. pic.twitter.com/ittd9GXA3q — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 1, 2026

El Mexibús suspendió su servicio y varias vialidades quedaron bloqueadas

Las afectaciones también alcanzaron el transporte público; la Línea 2 del Mexibús suspendió temporalmente su operación a la altura de la estación Fovissste, sobre la Vía López Portillo, debido a que el nivel del agua impedía un paso seguro para las unidades.

En Ecatepec, uno de los puntos más complicados fue la avenida Carlos Hank González, donde la circulación quedó prácticamente paralizada por las inundaciones; en la zona de Ciudad Azteca también se reportó caída de granizo durante la tormenta.

Mientras tanto, en Tultitlán, vecinos de Prados Sur enfrentaron anegaciones que dificultaron tanto el paso de vehículos como el desplazamiento de peatones.

La emergencia también alcanzó a Tultepec, donde la avenida Recursos Hidráulicos quedó completamente cubierta por el agua; además de las afectaciones viales, se reportó el ingreso del agua a viviendas y establecimientos comerciales, así como daños en un tianguis instalado en la zona.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las lluvias continuarán presentándose en distintas regiones del Estado de México, por lo que las autoridades recomiendan conducir con precaución, evitar cruzar vialidades inundadas y mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil ante la posibilidad de nuevas tormentas.