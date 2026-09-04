Fin de semana de lluvias intensas, ondas tropicales, Monzón y el huracán “Marie” en México

El panorama meteorológico sobre el territorio nacional se torna sumamente complejo debido a una combinación de fenómenos atmosféricos que provocarán lluvias intensas.

De acuerdo con los reportes más recientes del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua y especialistas en la materia, la interacción simultánea del Monzón Mexicano, la fuerza del huracán "Marie" en las aguas del Océano Pacífico y la irrupción de la Onda Tropical número 36 desatarán un temporal de lluvias intensas, fuertes rachas de viento y un peligroso incremento en el oleaje costero.

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El embate del huracán "Marie" y sus estragos en el Pacífico

El centro de la atención se enfoca en el huracán "Marie", ciclón que avanza desplazándose al suroeste de las costas de Baja California Sur. La amplia circulación del fenómeno mantendrá una aportación constante de humedad hacia el continente, detonando aguaceros puntualmente muy fuertes en el centro y sur de esa entidad.

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Las condiciones marítimas serán particularmente hostiles en la península, donde las autoridades prevén rachas de viento que oscilarán entre los 50 y 70 kilómetros por hora, acompañadas de marejadas con olas que podrían alcanzar entre tres y cuatros metros de altura. Asimismo, la presencia de mar de fondo afectará a los litorales del Pacífico desde Sinaloa hasta Chiapas.

Tormentas en el norte al sur del país

En el interior del país, el impacto de las precipitaciones se sentirá con fuerza en varios frentes. La zona sur y sureste registrará los acumulados más severos, alcanzando mediciones de entre 75 y 150 milímetros en regiones del sur de Veracruz, el este de Oaxaca, el centro y norte de Chiapas, así como el territorio de Tabasco.

A la par, la continua actividad del Monzón Mexicano en el noroeste, generará intensas tormentas eléctricas, caída de granizo y vientos violentos en estados como Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Termómetro al extremo: bochorno sofocante y heladas en la sierra

A pesar del embate del agua, el clima mostrará una faceta sumamente drástica a lo largo del mapa nacional. Durante las tardes se mantendrá un ambiente abrasador en estados del norte y noreste como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde el termómetro registrará marcas extremas de entre 40 °C y 45 °C. En un contraste absoluto, la madrugada traerá un marcado descenso térmico de apenas 0 °C a 5 °C en zonas altas y serranas del centro del país.

Protección Civil activa alerta máxima ante posibles deslaves e inundaciones

Ante el escenario imminente de encharcamientos, desgajamiento de cerros, desbordamiento de ríos y caída de infraestructura por el viento, Protección Civil hace un llamado urgente a la población para mantenerse en constante vigilancia y acatar las indicaciones de emergencia.

