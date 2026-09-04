Huracán “Marie” se fortalece a categoría 2: ¿dónde continuarán suspendidas las clases este viernes?

El huracán “Marie” se fortaleció este jueves 3 de septiembre y alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. a pesar de que se esperaba que se intensificara hasta la madrugada del viernes.

Su avance continúa hacia el oeste-noroeste en aguas del Pacífico, y aunque permanece lejos de la península de Baja California Sur, sus efectos se han resentido en el país con fuertes lluvias, que han causado inundaciones importantes.

🌀 El #Huracán #Marie en el océano Pacífico ahora se encuentra en la categoría 2 de la escala Saffir-Simpson.

🌀 Su circulación refuerza la probabilidad de #Lluvias en #BajaCaliforniaSur. pic.twitter.com/llEaUNzoWQ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 4, 2026

Huracán “Marie” alcanza la categoría 2; trayectoria EN VIVO

De acuerdo con el reporte de las 20:00 horas del Centro Nacional de Huracanes (NHC), el huracán “Marie” presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora.

Debido a que se encuentra en mar adentro, el ciclón tropical evolucionó muy rápido y mantiene una trayectoria hacia el oeste-noroeste, sin tocar tierra en México.

Conagua prevé que el sistema comience a debilitarse gradualmente a partir del sábado 5 de septiembre, sin alcanzar la categoría de súper-huracán, a comparación del ciclón “Karina” o “Lowell”, que también se encuentran en el Pacífico.

Huracán "Marie": estos municipios seguirán sin clases este viernes por fuertes lluvias

Debido a las fuertes lluvias que han azotado a Baja California Sur, la Secretaría de Educación del estado decidió mantener la suspensión de clases para el municipio de Los Cabos, este viernes 4 de septiembre.

La decisión fue acordada durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, como parte del seguimiento al huracán “Marie”, que en las próximas horas seguirá generando precipitaciones fuertes.

Mientras tanto, en Ciudad Constitución las actividades se reanudarán con normalidad este viernes para los turnos matutino y vespertino.

¡Bajo el agua! Huracán “Marie” ha provocado inundaciones y desbordamiento de ríos en BCS

Las fuertes lluvias asociadas al huracán que avanza por el Pacífico provocaron inundaciones en distintos puntos de Baja California Sur, principalmente en Ciudad Constitución.

La acumulación de agua provocó el desbordamiento del arroyo Lagunitas, dejando encharcamientos en Cabo San Lucas,

Para este 4 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que se mantengan las lluvias en la península, mientras que el ciclón mantendrá oleaje elevado en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.