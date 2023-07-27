Tifón Doksuri impacta Filipinas con vientos de hasta 240 kilómetros por hora: VIDEO

El tifón Doksuri castigó las provincias norteñas de Filipinas donde desplazó a miles de personas al arrancar tejados de viviendas, inundó poblados en zonas bajas y provocó docenas de aludes de tierra, además una embarcación se volcó.

El tifón, que Filipinas ha bautizado como Egay, azotó esta semana el norte de la isla de Luzón, donde se encuentra la capital, Manila, con vientos violentos y fuertes lluvias, que han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra.

Supertifón Doksuri impacta con rachas de viento de hasta 240 kilómetros por hora

En algunos momentos, el supertifón llegó a registrar en algunas zonas rachas de viento de hasta 240 kilómetros por hora.

Además, otras dos personas resultaron heridas por incidentes relacionados con el fenómeno natural, que afectó a más de 330,000 habitantes de unas 30 provincias del norte del archipiélago, de los cuales al menos 30,000 continúan desalojados de sus casas, conforme a la última actualización del Instituto Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (Ndrrmc, por sus siglas en inglés).

El tifón Doksuri, conocido como Egay, dejó al menos a una persona sin vida en Filipinas, dijeron las autoridades del país.



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Vuelca embarcación en Filipinas

Al menos 25 personas murieron cuando un barco de pasajeros volcó en medio de fuertes vientos cerca de la capital de Filipinas, Manila, este jueves, dijo una agencia municipal de desastres.

No estaba claro de inmediato cuántas personas estaban a bordo, pero el jefe de la agencia de desastres de la ciudad de Binangonan dijo que 40 personas habían sido rescatadas y se está buscando a seis personas desaparecidas.

La embarcación estaba a unos 45 metros de tierra cuando fue golpeada por fuertes vientos, lo que provocó que todos los pasajeros entraran en pánico y se movieran hacia un lado, lo que provocó que la embarcación volcara, dijo la Guardia Costera en un comunicado separado.

Tifón Doksuri se dirige a Taiwán

Doksuri, que este jueves se encuentra cerca del sur de Taiwán, proseguirá con su rumbo hacia China, según indicó el servicio de meteorología de Filipinas.

Dos de las ciudades más grandes de Taiwán cerraron escuelas y oficinas el jueves, mientras el tifón Doksuri llevaba chaparrones y viento a las costas en el oeste y el sur de la isla.

Doksuri se debilitó más este jueves y mostraba vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 190 kilómetros por hora, según la Oficina Meteorológica Central de Taiwán.

No se esperaba que el centro del meteoro golpeara el territorio principal de Taiwán, aunque sus bandas exteriores seguirían provocando aguaceros y vendavales el jueves por la tarde.

En el sur, la ciudad portuaria de Kaohsiung y la antigua capital, Tainan, anunciaron que escuelas y oficinas permanecerían cerradas el jueves. Los condados de Hualien y Taitung en el este también han cerrado escuelas y oficinas. Kaohsuing evacuó a unos 300 residentes que vivían en una zona montañosa del distrito, según la semioficial Agencia Central de Noticias.

La tormenta dejó temporalmente a decenas de miles de hogares sin electricidad en Kaohsiung y Tainan, aunque la mayoría había recuperado el servicio para las 11 de la mañana del jueves, según la Compañía Eléctrica de Taiwán.

Alerta roja en China ante la llegada del tifón Doksuri

Pekín decretó la alerta roja, la más elevada de su sistema de cuatro colores, ante la próxima llegada a sus costas meridionales de Doksuri, el quinto supertifón que se forma en lo que va de año en la región asiática.

Según el Centro Meteorológico de China, que realizó el anuncio a las 10:00 hora local (02:00 GMT), está previsto que Doksuri impacte en las áreas costeras de las provincias sureñas de Fujian y Cantón el viernes por la mañana.