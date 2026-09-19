¿Cuándo se activa la alerta sísmica en México? Estos son los criterios

La alerta sísmica no se activa con todos los temblores. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) utiliza una red de sensores que detecta el movimiento del suelo y, mediante un proceso automático, analiza las características del sismo para determinar si representa un riesgo para alguna de las ciudades que cuentan con altavoces.

¿Cuándo se activa la alerta sísmica en México?

Cuando ocurre un movimiento, los sensores del SASMEX detectan sus primeras ondas y envían la información a sistemas computarizados.

No es una persona quien decide manualmente si se activa la alerta o no. El proceso se realiza automáticamente en cuestión de segundos.

Para determinar si se emite el aviso, el sistema considera cuatro puntos:



La energía estimada del sismo

La magnitud estimada

La distancia entre el lugar donde ocurre el sismo y la ciudad que podrían recibir la alerta

Que al menos dos estaciones sensoras rebasen los niveles de energía preestablecidos durante los primeros segundos de detención.

¿Qué magnitud necesita un sismo para activar la alerta?

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), en septiembre de 2026, el SASMEX considera de manera general estos criterios de magnitud y distancia.



Magnitud estimada: mayor a 5 / distancia respecto a la ciudad: hasta 200km

Magnitud a 5.5 / distancia respecto a la ciudad: hasta 350 km

Magnitud estimada: mayor a 6 / distancia respecto a la ciudad: a más de 350 km

Estos criterios explican por qué un mismo sismo puede generar una alerta en una ciudad y no hacerlo en otra. La decisión depende del riesgo estimado para cada población, considerando la magnitud y la distancia del movimiento.

¿Por qué algunos temblores no hacen sonar la alerta?

Porque no todos los sismos cumplen los criterios necesarios para generar un alertamiento, y también porque el SASMEX tiene una zona de cobertura determinada. CENAPRED señala que un temblor ocurrido fuera de esa zona no generará la alerta del sistema.

Actualmente, el Gobierno de México señala que el SASMEX tiene cobertura en Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Morelos, Colima, Chiapas y Estado de México.