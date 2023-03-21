Alex Roca Campillo, atleta con discapacidad rompe barreras y hace historia

Alex Roca Campillo es un atleta catalán que ha roto todas las barreras y se consagró como el primer corredor en el mundo con parálisis cerebral y una discapacidad física del 76 por ciento, en terminar una maratón.

Un gran reto, para un hombre al que los médicos le dijeron que no volvería a caminar, pero a él poco le importó, ahora se convirtió en una leyenda de los maratones.

El maratonista tardó 5 horas con 50 minutos en terminar la carrera de 42 kilómetros, pese a su condición física; por lo una vez en la meta, celebró en grande su hazaña, la cual ya dio la vuelta al mundo.

Alex Roca Campillo cruzó la meta acompañado de decenas de personas que lo apoyaron para cumplir su sueño, todos le gritaban dándole ánimos y apoyándolo para que terminara su sueño, desde sus familiares hasta sus seguidores y entrenados.

Alex Roca Campillo quedó en el puesto 8 mil 651 de 8 mil 723 corredores. Sus primeros 21 kilómetros los recorrió con un ritmo de siete minutos, sin embargo, debido al desgaste, tuvo que bajar su ritmo en el kilómetro 40, aunque eso no fue impedimento para que culminara su carrera.

¡HE HECHO HISTORIA!



Primera persona del MUNDO con un 76% de discapacidad que ha logrado terminar una MARATÓN: 42, 195 Km ✊🏻✊🏻✊🏻



Esto ha sido posible gracias a TODO mi equipo. Gracias a TODOS los que habéis estado animando, NO TENGO PALABRAS… 🫶 pic.twitter.com/XjnQtDmKFN — Alex Roca Campillo (@alexroca91) March 19, 2023

¿Qué le pasó a Alex Roca Campillo?

Cuando Alex Roca Campillo tenía seis meses de edad fue diagnosticado con encefalitis herpética en el cerebro. Los médicos no le daban esperanza de vida, pero sus ganas de vivir y superarse pesaron más que su condición,

A sus 30 años de edad, ha logrado correr cuatro medios maratones, cinco triatlones, un acuatlón, una carrera en bici y su más reciente logró: el maratón completo de Barcelona.

También se ha convertido en la inspiración de miles de personas que los siguen en sus redes sociales y de quienes han comprado su libro “El límite lo pones tú”, una frase que ha servido como inspiración en su vida para romper sus propios límites.