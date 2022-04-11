Alexander Dvornikov, nuevo comandante ruso recordado por “brutalidad”

El Gobierno de Rusia nombro al general Alexander Dvornikov, de 60 años de edad, como el nuevo comandante ruso de guerra, Dvornikov es uno de los oficiales militares rusos más experimentados, y que según funcionarios estadounidenses, es conocido por su brutalidad contra civiles en Siria.

"El hombre es el general Alexander Dvornikov. Y como mencionaste, sí, su historia se sumará a las preocupaciones sobre la probable brutalidad de las próximas operaciones de Rusia en Ucrania”, expresó un corresponsal de CNN.

Russia's reported appointment of Gen. Alexander Dvornikov, who has a history of targeting civilians, to take over operations in Ukraine marks what some military analysts see as an indication that Russia intends to terrorize civilians as the war progresses. https://t.co/aHfkXBgsmg — NBC News (@NBCNews) April 11, 2022

El funcionario que dio la información pidió no ser identificado al no estar autorizado para dar ese dato en público.

Sin embargo, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, expresó que “ningún nombramiento de un general puede ocultar el hecho de que Rusia ya ha sufrido un fracaso estratégico en Ucrania”.

“Este general solamente será otro responsable de crímenes y brutalidad contra los civiles de Ucrania (…) Y Estados Unidos, como he dicho antes, está decidido a hacer todo lo posible por ayudar al pueblo ucraniano a resistirlo a él y a las fuerzas que comanda”, afirmó Sullivan en el programa “State of the Union” de CNN.

Alexander Dvornikov fue comandante de la intervención de Rusia en la guerra civil siria

Esa fue una campaña notoria por su brutalidad, por el terror, el sufrimiento y la muerte infligidos a la población civil, especialmente en la ciudad de Alepo.

Se ve como otra admisión tácita de que lo que Rusia ha estado tratando de hacer hasta ahora no ha funcionado.

Hasta ahora, la evaluación ha sido que diferentes partes, las fuerzas rusas en diferentes partes del país han estado actuando de manera muy independiente y, en algunos casos, incluso compitiendo entre sí por recursos y apoyo logístico.

En el sentido de que al retirarse del norte, enfocándose en el este, Rusia busca montar operaciones más enfocadas, más consolidadas.

Y es por estas razones que Ucrania cree que la lucha que se avecina, las batallas que se avecinan van a ser muy difíciles.

