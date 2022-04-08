La designada por el presidente Joe Biden, Ketanji Brown, celebró el viernes, su histórica confirmación como la primera mujer negra en servir en la Suprema Corte de Estados Unidos y dijo en un evento al aire libre en la Casa Blanca que demuestra que en Estados Unidos "todo es posible".

Ketanji Brown, una jueza federal de apelaciones, fue confirmada el jueves en el cargo vitalicio por el Senado con una votación de 53-47 en un hito para Estados Unidos y una victoria política para el presidente demócrata. Ketanji Brown, de 51 años, reemplazará al juez saliente Stephen Breyer, de 83, en el bloque liberal de un tribunal con una mayoría conservadora de 6-3.

Ketanji Brown / Jueza Suprema Corte de Estados Unidos:

Se han necesitado 232 años y 115 nombramientos previos para que una mujer negra sea seleccionada para servir en la Corte Suprema de los Estados Unidos.

"Pero lo logramos, lo logramos, todos nosotros, todos nosotros", dijo Ketanji Brown en un evento en el Jardín Sur de la Casa Blanca bajo un cielo soleado en un templado día de primavera en la capital de los Estados Unidos, con una fila de banderas estadunidenses ondeando suavemente en el fondo.

Ketanji Brown agregó mientras Biden miraba: "Y nuestros hijos me dicen que ven ahora más que nunca que aquí en Estados Unidos todo es posible".

El escenario al aire libre fue elegido en parte como un guiño a la seguridad de COVID-19, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, en medio de un aumento de casos en la región de Washington y una gran cantidad de demócratas importantes en el círculo íntimo de Biden contrayendo el coronavirus.

Biden presenta a Ketanji Brown en la Casa Blanca, la primera mujer negra en la Suprema Corte. REUTERS/Kevin Lamarque|KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Ketanji Brown, la primera jueza negra en la Suprema Corte

Ketanji Brown, que recibió una ovación de pie por parte de la audiencia, agradeció a Biden y dijo: "es el mayor honor de mi vida" estar allí después de la confirmación. Ketanji Brown dijo que dictaminará de forma independiente en el tribunal superior "sin temor ni favoritismo" y con miras a defender el estado de derecho.

Las mujeres negras son un electorado demócrata clave y ayudaron a impulsar a Biden a la nominación presidencial del partido en 2020 con una victoria en las primarias fundamentales de Carolina del Sur.

Biden hizo una promesa de campaña de nombrar a una mujer negra para el máximo órgano judicial de la nación. Cuando Ketanji Brown reemplace a Breyer cuando este se vaya al final del mandato actual de la corte, generalmente a fines de junio, ella se convertiría en la jueza número 116 en servir en la Suprema Corte. Hasta la fecha, todos menos tres han sido blancos, con dos miembros negros, incluido el actual juez Clarence Thomas, y una hispana, la actual juez Sonia Sotomayor.