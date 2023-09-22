Morena prepara millonario recorte presupuestal a Poder Judicial

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados analiza con lupa el presupuesto solicitado por el Poder Judicial para 2024 y estima que el recorte alcanzara 15 mil millones de pesos en gasto superfluo y “privilegios” que gozan ministros, magistrados y jueces que van desde compra de lentes, renta, vestuario, comida y utensilios de cocina.

El diputado de Morena, Hamlet García, integrante de la Comisión de Presupuesto de San Lázaro, dijo que recortar estos conceptos no pone en riesgo la consolidación del sistema penal acusatorio.

“Pues, yo no sé si no comprarles lentes, pagarles bonos del día del padre del día de la madre, darles 235 millones para vestuario, ponga en riesgo la impartición de justicia en el país, ya en otras ocasiones hemos hablado del comedor, de los ministros 53 millones de pesos. Para el comedor de los ministros y un millón 700 mil para comprar utensilios de cocina, cucharas, tenedores, cuchillos, ollas para preparar y servir esos alimentos…Sin problema, con estos lujos y excesos llegamos a los 15 mil”, sentenció el legislador de Morena.

¿Qué otros conceptos encontró la bancada de Morena en la revisión de gastos?

Dio a conocer que en la revisión del gasto que realizan, tan solo en el Consejo de la Judicatura Federal hay conceptos innecesarios para jueces y magistrados como:



Apoyo de anteojos, 90 millones de pesos

Bono de día de la madre, 24 millones de pesos

Bono día del Padre 26 millones de pesos

Pagos por riesgo, mil 177 millones de pesos

Vestuario, 35 millones de pesos

Ayuda de traslado, 902 millones de pesos

Protección y seguridad en traslados, 282 millones de pesos

Subsidio de renta, 56 millones de pesos

Utensilios de cocina, un millón 700 mil pesos

Nuevas plazas, mil 600 millones de pesos

Incluso, acusó que el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles destina la mayor parte de su presupuesto a comidas de su director.

“Tiene un millón 800 mil pesos y esta partida, la 22105, Productos Alimenticios para Servidores Públicos Superiores, o sea el director, se lleva un millón 247 mil, o sea, el 66 por ciento del presupuesto de este Instituto se lo quema el director en comidas”, apuntó Hamlet García.

Presupuesto contempla recursos para avión presidencial

En Morena saben que también en el presupuesto solicitado por el gobierno federal hay cosas que no cuadran, como los 387 millones 618 mil 574 pesos que solicitan para el avión presidencial que ya se vendió, concepto registrado en la cartera de inversiones de la Sedena.

“Lo vamos a revisar, vamos a revisar, como dijo ya el Presidente de la Comisión de Presupuesto, no hay ningún problema, se revisa y tenemos hasta el 15 de noviembre para aprobar el presupuesto. Estamos revisando partida por partida”, señalo el morenista.