“Soy una perra”: Diputada de Morena tras comparecencia del secretario de Hacienda

Momentos de tensión se vivieron cuando el diputado del PRI, Yerico Abramo, subió a la tribuna para formular una pregunta de su grupo parlamentario, acompañado de legisladores de oposición, que portaban mantas en protesta a la falta de recursos; en repuesta Morena sacó a relucir mascaras con el rostro de los expresidente Peña Nieto, Calderón y Fox.

Las legisladoras de Morena pretendieron cubrir con las máscaras la leyenda de las mantas, y las de oposición buscaron anteponer las suyas, fue como una competencia.

Las cosas subieron de tono, la diputada del PAN, María Castell de Oro, soltó un manazo a la morenista Marisol García Segura y entre gritos, se acusaron de corruptos.

Desde Morena y el PT soltaron el grito “Fobaproa, Fobaproa” y la oposición enarbolo el de “Segalmex, Segalmex”.

A pesar de declarar un receso, los gritos y acusaciones siguieron. Desde su curul la diputada de Morena, María Clemente grito en repetidas ocasiones “amarren a su perra, perras”, en referencia a María Teresa Castell de Oro, quien le respondió con las mismas palabras.

“Naca, mugrosa; di lo que quieras pobre enana"



Fueron las palabras de la diputada María Clemente García al enfrentarse a diputadas del #PRI en la #CámaraDeDiputados durante la discusión del #PaqueteEconómico2024



¿Es este el nivel de debate que requiere México en el Legislativo?… pic.twitter.com/CS92OB2FnJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 21, 2023

Diputada de Morena se asume como “perra”

Tras el conato de bronca suscitado entre diputadas de Morena y de la oposición durante la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, la diputada María Clemente, negó haber llamado “perras” a legisladoras de oposición.

“Yo sí me asumo, soy una perra del presidente López Obrador. Y estoy aquí para defender la Cuarta Trasformación como una perra, porque por el bien de todos primero los pobres”, soltó en conferencia de prensa.

María Clemente negó haber llamado a las legisladoras de oposición “perras”, a pesar de los videos captados durante la discusión en la que señala en forma retadora, “Ay, di lo que quieras mugrosa, enana, amarren a tu perra, amarra a tu perra”.

La discusión se produjo después de que el PRI reclamó en tribuna y con pancartas al secretario de Hacienda la falta de recursos en el presupuesto en salud y en campo y deuda de cerca de 1.9 billones que solicita el gobierno para el 2024.