“Soy una perra”: Diputada de Morena tras comparecencia del secretario de Hacienda
Las cosas subieron de tono tras la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, una diputada de Morena estuvo involucrada.
Momentos de tensión se vivieron cuando el diputado del PRI, Yerico Abramo, subió a la tribuna para formular una pregunta de su grupo parlamentario, acompañado de legisladores de oposición, que portaban mantas en protesta a la falta de recursos; en repuesta Morena sacó a relucir mascaras con el rostro de los expresidente Peña Nieto, Calderón y Fox.
Las legisladoras de Morena pretendieron cubrir con las máscaras la leyenda de las mantas, y las de oposición buscaron anteponer las suyas, fue como una competencia.
Las cosas subieron de tono, la diputada del PAN, María Castell de Oro, soltó un manazo a la morenista Marisol García Segura y entre gritos, se acusaron de corruptos.
Desde Morena y el PT soltaron el grito “Fobaproa, Fobaproa” y la oposición enarbolo el de “Segalmex, Segalmex”.
A pesar de declarar un receso, los gritos y acusaciones siguieron. Desde su curul la diputada de Morena, María Clemente grito en repetidas ocasiones “amarren a su perra, perras”, en referencia a María Teresa Castell de Oro, quien le respondió con las mismas palabras.
“Naca, mugrosa; di lo que quieras pobre enana"— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 21, 2023
Fueron las palabras de la diputada María Clemente García al enfrentarse a diputadas del #PRI en la #CámaraDeDiputados durante la discusión del #PaqueteEconómico2024
¿Es este el nivel de debate que requiere México en el Legislativo?… pic.twitter.com/CS92OB2FnJ
Diputada de Morena se asume como “perra”
Tras el conato de bronca suscitado entre diputadas de Morena y de la oposición durante la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, la diputada María Clemente, negó haber llamado “perras” a legisladoras de oposición.
“Yo sí me asumo, soy una perra del presidente López Obrador. Y estoy aquí para defender la Cuarta Trasformación como una perra, porque por el bien de todos primero los pobres”, soltó en conferencia de prensa.
María Clemente negó haber llamado a las legisladoras de oposición “perras”, a pesar de los videos captados durante la discusión en la que señala en forma retadora, “Ay, di lo que quieras mugrosa, enana, amarren a tu perra, amarra a tu perra”.
La discusión se produjo después de que el PRI reclamó en tribuna y con pancartas al secretario de Hacienda la falta de recursos en el presupuesto en salud y en campo y deuda de cerca de 1.9 billones que solicita el gobierno para el 2024.