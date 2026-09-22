Otra vez le bajan el post a Alito: INE ordena retirar posteos sobre Morena

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) volvió a ponerle un freno a publicaciones de Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas contra Morena; esta vez, la medida no quedó únicamente en el dirigente nacional del PRI.

El órgano electoral también ordenó retirar publicaciones que fueron compartidas o replicadas por el propio partido, legisladores y dirigentes estatales.

INE ordena retirar publicaciones contra Morena

La determinación surgió a partir de una queja presentada por Morena, que acusó la difusión de propaganda política con contenido calumnioso.

Entre las expresiones señaladas aparecen términos como “narcorégimen”, “narcopartido”, “narcodictadura”, “narcogobierno”, “narcopropagandista” y “narcopolíticos”, utilizados en publicaciones para relacionar al partido guinda con el crimen organizado.

La Comisión de Quejas determinó que Moreno Cárdenas deberá eliminar de sus redes sociales los mensajes en los que aparecen esos señalamientos.

Pero la instrucción también alcanzó a otras cuentas.

De acuerdo con la información proporcionada, legisladores como Rubén Moreira, Emilio Suárez y Carolina Viggiano deberán retirar publicaciones en las que replicaron los mensajes cuestionados.

La medida incluye además al PRI y a una lista de dirigentes estatales que difundieron el contenido, mientras que el plazo establecido por el INE es de seis horas a partir de que las personas involucradas sean legalmente notificadas.

Candidaturas independientes: estas son las fechas que definió el INE

En otro acuerdo, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos estableció las fechas para quienes busquen una candidatura independiente a una diputación federal por el principio de Mayoría Relativa durante el Proceso Electoral Federal 2026-2027.

La manifestación de intención deberá presentarse, como fecha límite, el 13 de diciembre próximo.

Después comenzará la etapa para reunir el respaldo ciudadano. Los aspirantes tendrán hasta el 12 de febrero del próximo año para conseguir las firmas necesarias.

El INE fijó en 220 mil 326.20 pesos el tope máximo de gastos para esta etapa.

La legislación establece que quienes busquen competir por esta vía deberán reunir firmas equivalentes a 2 por ciento de la lista nominal del distrito electoral correspondiente.

Además, se contempló un régimen de excepción para 204 municipios con muy alto grado de marginación. En esos lugares, el respaldo ciudadano podrá recabarse mediante cédulas impresas.